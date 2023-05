Denti sensibili al freddo e al caldo e gengive sanguinanti: quali rimedi usano le donne tedesche in estate

Oltre alle italiane sarebbero le tedesche le donne d’Europa con i sorrisi più belli e i denti più sani. I ricercatori di diversi studi medici dentistici specializzati lo hanno confermato durante la Giornata Mondiale della Salute Orale. Vediamo come fare.

La sensibilità dentale è un disturbo dovuto alla graduale esposizione della dentina che si trova sotto lo smalto. I tubuli sono pieni di liquido e contengono numerose terminazioni nervose. A contatto con cibi freddi e caldi si creano infiammazioni che aumentano la sensibilità portando anche sanguinamento delle gengive. Succede spesso ora che arriva il bel tempo e le temperature dei cibi si abbassano. Mangiare un gelato o un ghiacciolo e bere un cocktail freddo potrebbe essere un vero incubo.

Le donne tedesche non ci fanno caso. I loro denti sono sani e le gengive resistenti, ma oltre a essere abituate a condizioni di vita più rigide rispetto all’Italia causa le basse temperature, sono anche i rimedi che utilizzano a fare la differenza. Per esempio in Germania la salvia è utilizzata più in ambito medico che in cucina. Questo perché gli elementi tannini e amari danno una importante azione antinfiammatoria ma anche astringente sulle mucose danneggiate. Le donne tedesche masticano spesso foglie di salvia per combattere le gengive ritirate o sanguinanti. Soprattutto giovani germogli e foglie prima della fioritura.

Erbe e giusta pressione sulle gengive

Non tutti in Italia sanno cosa fare per combattere denti sensibili al freddo al caldo e pochi conoscono la consolida maggiore. È una pianta da cui le donne tedesche traggono infusi molto preziosi che dovremmo provare anche in Italia. 100 grammi di radice e 250 ml di acqua calda e infusione di 15 minuti. Otterremo in questo modo uno sciroppo efficace con cui fare degli sciacqui una volta diventato tiepido. Teniamo per qualche secondo in bocca e sputiamo ripetendo l’operazione diverse volte.

Per avere una bocca sana soprattutto d’estate quando l’alternanza tra bevande fredde e calde può crearci tanti problemi a denti, gengive e bocca è necessario aumentare le cure. Utilizzare sempre il filo interdentale dopo i pasti, fare la pulizia dei denti dall’igienista almeno 2 volte l’anno. Ma anche pulire delicatamente quando usiamo lo spazzolino senza esagerare con la pressione e prendere sul serio le emorragie delle gengive. Arrivare a una parodontite è un attimo e la sensibilità al freddo e al caldo è un campanello d’allarme.

Denti sensibili al freddo e al caldo: l’importanza della cura orale

Se l’infiammazione è leggera o inziale prendiamo spunto da ciò che fanno le donne tedesche. Utilizzano la tintura di mirra che viene fatta gocciolare sulla parte infiammata per massaggiare poi delicatamente la zona. La resina gommosa contenuta nella mirra disinfetta in maniera equilibrata le gengive arrestando il sanguinamento.

Una persona su tre soffre di sensibilità dentale quindi è meglio adottare comportamenti corretti per non essere tra loro. E alcuni consigli non possono certo far male. Per esempio in Germania la pulizia dei denti è eseguita con cura e precisione. Oltre ad avere i sorrisi più belli, le donne sono ai primi posti per la qualità della cura orale. In Italia il primato dei sorrisi non corrisponde alla cura del cavo orale, per qualità siamo solo al settimo posto nel Mondo. Quindi utilizziamo lo spazzolino giusto con setole medio morbide, evitiamo i dentifrici sbiancanti che rovinano lo smalto e utilizziamo prodotti naturali contro la sensibilità. Recupereremo posizioni in men che non si dica.