I 6 segni zodiacali più fortunati di aprile andranno in vetta alla classifica in campo professionale e amoroso, con Acquario e altri in calo

Per il mese di aprile 2022, il pianeta protagonista sarà Venere, che entrerà nella costellazione dei Pesci il giorno 5. Questo spostamento estenderà i suoi effetti benefici anche agli altri segni di acqua. Marte, invece, farà il suo ingresso nella stessa costellazione il giorno 14 aprile. Oltre ai segni di acqua, riceveranno un’ottima influenza anche quelli dell’elemento terra. Questi avranno un successo particolare nella risoluzione dei problemi burocratici e affaristici. Ma partiamo dai primi, per poi passare ai successivi in classifica. In vetta troviamo i Pesci, come anticipato. Essi potranno ricevere dei profitti inaspettati e fare investimenti per progetti ambiziosi, con ottimi risultati. Le entrate consentiranno loro di coprire spese importanti e avere delle possibilità finora solo sognate.

Al secondo posto abbiamo il Cancro, che avrà anch’esso una grande botta di fortuna. Pertanto, gli obiettivi prefissati, che sembravano impossibili da raggiungere, verranno invece conseguiti con facilità. Anche la sfera delle amicizie sarà particolarmente proficua e interessante per questo segno.

Gli altri segni fortunati del prossimo mese

Tra i segni di terra più fortunati incontriamo il Toro, che però avrà il mese diviso in due. La prima parte lenta e piatta, senza novità e priva di fortuna, a causa di Saturno. La seconda parte, invece, sarà risolutiva di tutti i problemi sia sul piano professionale che burocratico. Tra i 6 segni zodiacali più fortunati di aprile, poi, troviamo il Capricorno, con il quale invece Saturno sarà particolarmente benevolo. Grazie a questo influsso, infatti, riuscirà ad adottare le decisioni giuste in ambito affaristico. Riuscirà, inoltre, a saldare meglio le relazioni all’interno del contesto lavorativo.

Nel mese di aprile, inoltre, per questo segno la creatività avrà un ruolo centrale. Al 5° posto c’è lo Scorpione, che saprà districarsi nelle situazioni più difficili, grazie ad una grande fortuna dalla sua parte. Attenzione, però, a non accumulare troppo stress, che non va sottovalutato perché potrebbe comportare problemi per la salute. Quindi, è necessario che faccia attenzione a stress e nervosismo!

I 6 segni zodiacali più fortunati di aprile andranno in vetta alla classifica in campo professionale e amoroso, con Acquario e altri in calo

In successione, troviamo l’Ariete, che avrà fortuna ma dovrà aiutarsi anche da solo. Quindi, se è vero che Marte contribuirà al raggiungimento degli obiettivi professionali voluti, sarà l’intraprendenza personale a fare la differenza. Nei momenti più complessi, infatti, potrebbe essere dirimente. Passiamo adesso ad indicare quali segni zodiacali saranno in calo. In primis abbiamo l’Acquario, che è stato tra i segni più fortunati delle scorse settimane. In calo anche Sagittario, Leone e Bilancia.

