I prodotti per la pulizia in commercio sono tanti e gli scaffali dei supermercati qualche volta ci confondono la testa con promesse miracolose che poi non soddisfano. Oppure sì ma a un costo troppo alto.

Ecco quali sono i 5 prodotti indispensabili per la pulizia della casa che troviamo low cost al discount. Adatti a chi non vuole cimentarsi nella produzione di detergenti fai-da-te. Una lista utile per chi deve acquistare il kit minimo per pulire lo studio o l’ufficio. Con la consulenza della Redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’eclettico detergente multiuso

È un prodotto eclettico, lo riconosciamo perché è indicato per ogni tipo di superficie e deterge a fondo anche lo sporco più ostinato. Attualmente si preferisce utilizzarlo di meno perché la pandemia ci ha portato a preferire un igienizzante antibatterico per i lavandini della cucina e soprattutto per quelli del bagno.

L’antibatterico va passato ogni giorno anche sui sanitari, garantendo la massima igiene. Per utilizzare questi prodotti, che spesso si vendono in formato convenienza da 3 o 5 litri, è importante tenere da parte un flacone vuoto con erogatore spray che permette al detergente multiuso, e all’igienizzante bagno e cucina, di raggiungere anche gli angoli più nascosti.

Il detergente multiuso si può sostituire, quando manca, con una goccia di detersivo per piatti o con la candeggina. Ricordando, però, che l’uso frequente erode lo smalto di vasche da bagno e lavandini.

I 5 prodotti indispensabili per la pulizia della casa che troviamo low cost al discount

Lo sgrassatore universale è ideale per far brillare forni incrostati, grill, cappe di aspirazione e ogni altra superficie della cucina prese d’assalto dalle sostanze grasse. È capace di sciogliere anche gli accumuli di unto più vecchi negli angoli del piano cottura o sui pensili della cucina.

Lo sgrassatore non va confuso con l’anticalcare. Che scioglie ed elimina le incrostazioni di calcare da rubinetti, sanitari, box doccia, piastrelle, lasciando le cromature brillanti e lo smalto liscio.

È un prodotto immancabile in casa, che può essere sostituito con succo di limone e aceto bianco di vino, specialmente per far ripartire la doccia difettosa con un trucchetto geniale.

Specchio delle mie brame

Il detergente vetri e specchi, pensato per superfici particolari che devono garantire brillantezza e luminosità, è un prodotto che si stende facilmente, non necessita di particolari sforzi e soprattutto non lascia aloni.

In caso di emergenza può essere sostituito con una goccia di shampoo neutro nell’acqua di lavaggio. I vetri e gli specchi si sciacquano con cura, si asciugano con l’apposita spatola e si ripassano con un panno di lino leggerissimo che non lascia pelucchi.