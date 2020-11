Il problema della doccia intasata di calcare torna a manifestarsi soprattutto d’inverno, quando l’acqua scende meno generosa nei tubi. E quando preferiamo stare un pò di più sotto le coperte, piuttosto che a fare le pulizie di casa.

Ma ora non c’è più bisogno di sfregare troppo tempo per avere un bagno lindo e funzionante. E senza spendere troppo in prodotti di detergenza. Bastano cinque minuti di lavoro prima di andare a letto. Ecco cosa fare con in consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

La beauty routine serale

Quando si parla di beauty routine serale, si intende, di solito, la sequenza di azioni che ci portano a conservare il nostro viso e il nostro corpo pulito e curato.

Ma stavolta ci occuperemo della bellezza del nostro bagno. Versare un pugno di sale grosso da cucina e un cucchiaio bicarbonato nello scarico del lavandino, del bidet e della doccia (o della vasca da bagno). In questo modo si potranno evitare ostruzioni dovute all’accumulo di capelli e sporcizia. Soprattutto se uno di questi viene utilizzato per pulire le scarpe da calcio sporche di fango dei figli.

Tenere un contenitore a portata di mano con la miscela già pronta nel mobiletto sotto il lavandino. Versiamo mezzo bicchiere di candeggina nel water, quando tutti hanno finito di utilizzarlo, e chiudere il coperchio. Lasciamo agire tutta la notte. Al mattino il water risulterà splendente.

A questo punto si potrà applicare un detergente profumato per il water in gel. Sono piccole strisce adesive al profumo di lavanda, o di lime, che si appiccicano sul bordo interno.

Ma ora vediamo perché mettere l’aceto in un sacchetto ci regala un risultato strabiliante.

Mettere l’aceto in un sacchetto ci regala un risultato strabiliante

Prima di andare a dormire, infiliamo la testa della doccia (se abbiamo la cabina) o la doccetta a braccio che utilizziamo nella vasca in un sacchetto di plastica piccolo, con lato di circa 10 centimetri. Il sacchetto deve essere riempito per metà di aceto rosso forte. Chiudiamo bene con un elastico, in modo che il sacchetto resti ben chiuso e non cada. E l’aceto non possa evaporare.

Bastano 45 minuti per ritrovare la doccia perfettamente funzionante. Ma è meglio lasciar agire per tutta la notte nelle zone con acqua potabile particolarmente calcarea.