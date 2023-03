Elodie, Tananai e tanti altri: i concerti da non perdere a Milano

Dopo il concerto esplosivo di Lizzo a Milano, nella città meneghina sono in programma tanti altri live concert. Alcuni già sold out, altri invece possiamo ancora segnarceli in calendario. Presenti anche Elodie, Tananai e Paola & Chiara direttamente dal Festival di Sanremo.

Dopo il festival di Sanremo ci sono alcune canzoni che ascoltiamo in ripetizione. Fanno ormai parte della nostra colonna sonora e le sentiamo in cuffia quando siamo sulla metro, per andare al lavoro o per raggiungere alcuni posti della città. Alcuni degli artisti più amati hanno deciso di incontrare il loro pubblico mettendo in scena dei live concert a Milano. Ovviamente non solo le star di Sanremo, ma anche tantissimi altri cantanti hanno deciso di fare tappa nella città lombarda.

Concerti marzo Milano

Il mese di marzo è da poco iniziato e ad aprirlo c’è stato il grande concerto di Lizzo al Forum di Assago che si è tenuto il 2 marzo. In programma c’è poi il concerto di Lewis Capaldi l’8 marzo e Salmo il 20 marzo, sempre al Forum di Assago. In calendario anche il concerto di Francesca Michielin che però è già sold out.

Elodie, Tananai e tanti altri

Aprile si apre con il botto. Infatti il 3, 4 e 6 aprile al Forum di Assago ci saranno i Maneskin, concerto questo sold out. Il 20 aprile, al Fabrique, arriva invece Birdy la cantante inglese divenuta famosa grazie alla versione cover di “Skinny Love” di Bon Iver. A chiudere il quarto mese dell’anno LAZZA, arrivato secondo al Festival di Sanremo, che sarà live il 29 e 30 aprile al Forum di Assago con due date giù sold out.

Gli appuntamenti di maggio

Interessanti anche gli appuntamenti del mese di maggio. Il 4 maggio arriva ai Magazzini Generali Baby K, la rapper che fa ballare ogni estate italiana con le sue hit di successo. L’8 maggio c’è invece Tananai al Forum di Assago e il 12 arriva Elodie. Attesissimo anche il concerto di Paola & Chiara il 13 maggio al Fabrique.

Insomma tantissime le date ancora disponibili. Se siamo quindi dei fan di Elodie, Tananai e tanti altri artisti non possiamo certamente perdere i loro concerti a Milano.