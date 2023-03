Asciugamani infeltriti duri e profumati solo dopo il lavaggio? Ecco come averli sempre morbidi e profumati a lungo come appena lavati

In un periodo come questo dove la parola d’ordine è risparmiare, i rimedi della nonna diventano un grande alleato con risultati sorprendenti. Invece di detergenti costosi e peraltro inquinanti, con questi semplici trucchi avremo asciugamani e accappatoi morbidi come quelli di una spa.

Ecco dopo una giornata d’intenso lavoro tra ufficio e impegni familiari, il momento della doccia o di un bagno caldo è sicuramente rilassante.Esattamente come lo è avvolgersi in un accappatoio o telo morbido e profumato. Tuttavia, i nostri asciugamani col tempo perdono la loro morbidezza e, nonostante gli ammorbidenti, tendono ad infeltrirsi e a diventare duri e ruvidi. Inoltre non sempre mantengono il profumo intenso che sentiamo dopo il lavaggio. Asciugarsi il viso o avvolgersi in un telo infeltrito e poco profumato non è certamente piacevole.Spesso si spendono ingenti somme per prodotti chimici, peraltro inquinanti, senza sapere che il rimedio può essere a portata di dispensa. Si pensi alle macchie ostinate di calcare che possono eliminarsi con dei semplici ingredienti da cucina. Lo stesso vale per gli asciugamani! Se stiamo pensando di acquistare prodotti chimici che promettono di far tornare i nostri asciugamani come nuovi, non stiamo nella direzione giusta. Inoltre utilizzare quantità eccessive di detersivo per rendere più profumati i tessuti, non farà altro che danneggiarli. Le fibre potrebbero infatti irrigidirsi, rendendo, col tempo, i nostri capi più duri.

Contro asciugamani infeltriti duri e profumati solo dopo il lavaggio ecco dei rimedi facili ed economici

Pertanto un segreto per rendere asciugamani e accappatoi morbidi e profumati a lungo è semplice ed economico ed è sicuramente già presente in dispensa. Quello che infatti ci occorrerà sono soltanto un bicchiere d’aceto e un po’ di bicarbonato. Pertanto, una volta caricata la lavatrice con gli asciugamani, scegliamo il lavaggio in acqua calda e aggiungiamo un bicchiere d’aceto bianco diluito con l’acqua. L’aceto infatti donerà un’estrema morbidezza ai nostri asciugamani senza danneggiarli. Una volta terminato il primo ciclo di lavaggio, ripetiamo il ciclo in lavatrice ma stavolta aggiungiamo il bicarbonato.

Questo infatti oltre ad eliminare le macchie difficili, elimina i cattivi odori. Terminato il lavaggio, stendiamo immediatamente i nostri asciugamani all’aria aperta. Lasciare gli asciugamani o qualsiasi capo per tanto tempo in lavatrice è infatti un grave errore. Infatti, oltre al cattivo odore di umidità, possono formarsi muffe e rendere vano il lavaggio. Per rendere gli asciugamani profumati a lungo, oltre aceto e bicarbonato, che ammorbidiscono e neutralizzano i cattivi odori, aggiungiamo nella vaschetta della lavatrice oli essenziali. Basteranno poche gocce, per risultati inebrianti. Infine, per mantenere ancora più a lungo il profumo creiamo dei sacchetti profumati da riporre nell’armadio o nei cassetti dove sono i nostri asciugamani. Basterà semplicemente inserire in un sacchetto un batuffolo d’ovatta imbevuto di qualche goccia d’olio essenziale.

Occhio alla temperatura e a quest’abitudine

Oltre a questi pochi e semplici passaggi, contro asciugamani infeltriti, duri e profumati solo dopo il lavaggio è importante anche la temperatura utilizzata. Questa dovrebbe oscillare tra i 40 e i 60 gradi, a seconda che i tessuti siano colorati o bianchi. In questo modo gli asciugamani saranno igienizzati per bene senza essere danneggiati. Infine, un’abitudine che contribuisce a rendere più dure è il modo di piegare i nostri asciugamani. Ripiegandoli su sé stessi più volte, le fibre tendono ad irrigidirsi e con il tempo a danneggiarsi. Il modo migliore per mantenere la loro morbidezza, pertanto è arrotolarli e posizionarli in verticale.