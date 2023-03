Dove abita Chiara Ferragni a Milano e cosa vedere e fare di particolare in un giorno nel quartiere

Siamo spesso alla ricerca di posti particolari dove andare nel tempo libero. Nel weekend organizziamo una gita fuori porta o vacanze brevi per rilassarci. Anche nelle grandi città si possono scoprire zone nuove. A Milano, ad esempio, c’è un quartiere da esplorare in cui vivono molti Vip.

Ogni settimana cerchiamo di ritagliarci del tempo libero per rilassarci in coppia, in famiglia e anche da soli. Leggere un libro, fare una passeggiata o cucinare sono attività rilassanti. Possiamo anche organizzare una gita nel fine settimana. Scoprire nuovi posti stimola la mente e regala emozioni al cuore. Ogni Regione sappiamo che può offrirci stimoli per viaggiare.

Anche se spesso preferiamo piccoli centri e borghi come meta del weekend, anche le grandi città possono stupirci. Ci sono quelle che ospitano musei con opere d’arte e monumenti immortali.

Se abitiamo a Milano o nei dintorni oppure vogliamo visitarla durante una piccola vacanza, ecco uno spunto interessante.

Le meraviglie del quartiere dove abita Chiara Ferragni a Milano

Una tra le persone più note, influenti e importanti è senza dubbio Chiara Ferragni. Dagli anni del blog “The blonde salad” è cresciuta molto e adesso è un’influencer, testimonial e imprenditrice di successo. Tutto ciò che fa nel lavoro e nella vita privata desta curiosità. Molti si chiedono pure dove abiti la Ferragni con la sua famiglia a Milano.

I Ferragnez, ossia Chiara Ferragni, il marito Fedez e i loro figli, Leone e Vittoria, abiterebbero nell’innovativo quartiere CityLife. Nell’ex Fiera di Milano adesso possiamo vedere tanti edifici residenziali di varia altezza. Nella zona nord-ovest di Milano, CityLife si distingue dal resto della città soprattutto per le Tre Torri, ossia i grattacieli Generali, Allianz e Pwc.

Nel quartiere la viabilità e i parcheggi sono sotterranei e in superficie troviamo un ampio spazio pedonale. Si potrebbe raggiungere anche con la Metro M5.

Alla scoperta di CityLife

I progetti del nuovo complesso residenziale milanese CityLife si devono a tre architetti di fama mondiale, Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. L’attenzione per le linee e il verde è molto evidente. All’interno si trovano gli Orti fioriti con appunto fiori, ortaggi e anche erbe aromatiche. A sud c’è una fontana storica, quella delle Quattro stagioni, con zampilli d’acqua e sculture. Da qui si può accedere al parco di CityLife, uno dei più grandi di Milano. Si può passeggiare, respirare un po’ di aria pulita, giocare con i bambini, correre. Ci sono pure delle istallazioni artistiche. Ricordiamo Hand and foot for Milan di Judith Hopf e Coloris di Pascale Marthine Tayou.

Nel quartiere è impedibile la visita al CityLife Shopping District, uno dei più grandi centri commerciali d’Italia. All’interno troveremo 80 negozi, ristoranti, bar, un supermercato e anche 7 sale cinematografiche.

La zona dove abita Chiara Ferragni a Milano è molto interessante e potrebbe essere un’idea visitarla. Chissà, passeggiando potremmo pure incontrare qualche personaggio famoso, magari proprio i Ferragnez.