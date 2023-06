Nuova occasione di lavoro nello Stato: il Ministero della Cultura assume 3.000 figure anche con diploma

Il Ministero della Cultura ha lanciato un piano di assunzioni per il 2023 che prevede l’ingresso di quasi 3.000 risorse. La selezione è rivolta a diplomati e laureati, che ricopriranno profili professionali legati al alla gestione e salvaguardia del patrimonio culturale.

Se sei alla ricerca di un lavoro stabile e gratificante nel settore culturale, questa è l’occasione che aspettavi. Il Ministero della Cultura (MIC) ha un piano di assunzioni per il 2023, che prevede l’ingresso di 3.000 risorse, tra diplomati e laureati. Tra le figure ricercate ci sono bibliotecari, archivisti addetti alla vigilanza, ma anche ruoli dirigenziali. In particolare nei prossimi mesi saranno lanciati due bandi di concorso per l’assunzione di assistenti diplomati e laureati.

Nuova occasione di lavoro: ecco il piano di assunzioni del Ministero della Cultura

Il piano di assunzione per il 2023 fa parte di un programma più ampio, che riguarda il triennio 2022-2024. Questo prevede l’assunzione di oltre 6.300 persone, tra personale non-dirigenziale e dirigenti. Per i prossimi mesi sono previsti due bandi di concorso che riguardano 200 assistenti di area II e 100 funzionari di area III.

Gli assistenti di area II sono destinati a svolgere attività di vigilanza, accoglienza e assistenza al pubblico presso i luoghi della cultura. Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore. I funzionari di area III sono destinati a svolgere attività di gestione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale. Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso della laurea in una delle discipline indicate nel bando.

Come partecipare alla selezione

I posti disponibili sono distribuiti in tutta Italia e le domande devono essere presentate entro i termini indicati nei bandi. Questi saranno pubblicati nei prossimi mesi sul sito del Ministero della Cultura e sulla Gazzetta Ufficiale. Per prepararsi al meglio alle prove selettive, è consigliabile consultare i programmi e le bibliografie disponibili sul sito del Ministero. Inoltre, è possibile trovare online dei test e dei quiz per verificare le proprie conoscenze.

