Con le sue 17 Bandiere Blu assegnate nel 2021, la Toscana è al terzo posto tra le Regioni italiane con le spiagge più belle. Ma non solo. In realtà questa incredibile terra “nasconde” al suo interno dei borghi incredibili e poco conosciuti. Ecco perché noi di Proiezionidiborsa abbiamo deciso di fare una ricerca e di dare dei consigli utili per chi ama la storia antica. Ecco i 5 fantastici borghi medievali della Toscana che non possiamo assolutamente perderci quest’estate.

Volterra e San Gimignano

Volterra è in provincia di Pisa ed è costruita in cima a una collina e circondata da mura che risalgono al 1200. Se la scegliamo per le nostre vacanze faremo un vero e proprio passaggio nella storia. In questo borgo possiamo trovare testimonianze della civiltà etrusca e di quella romana insieme a costruzioni medievali come la Cattedrale e il Battistero. Imperdibili anche i laboratori di lavorazione dell’alabastro.

Spostiamoci in provincia di Siena per trovare San Gimignano, la città dalle “mille torri”. Oggi intorno alle mura ne sono rimaste 14 intatte ma leggenda narra che in epoca antica fossero addirittura 70. Entrando nelle mura saremo catapultati direttamente in uno scorcio di medioevo e potremo gustare tra una passeggiata e l’altra la famosa Vernaccia. Un vino bianco che annovera tra i suoi estimatori personaggi come Dante Alighieri e Lorenzo il Magnifico.

I 5 fantastici borghi medievali della Toscana che non possiamo assolutamente perderci quest’estate: Campiglia Marittima, Castagneto Carducci e Pitigliano

Risaliamo verso nord per trovare Campiglia Marittima, borgo che domina la Val di Cornia, in provincia di Livorno. Qui troveremo testimonianze medievali come il Palazzo Pretorio, la Pieve di San Giovanni e la Chiesa di San Lorenzo. Ma soprattutto avremo la possibilità nelle giornate più limpide di godere di una vista incredibile su tutta la valle e sul parco di San Silvestro.

A pochi chilometri da Campiglia troviamo Castagneto Carducci, chiamato così in onore del poeta. Residenza della famiglia Della Gherardesca, Castagneto deve la sua fama al castello medievale che domina la vallata e alla Chiesa di San Lorenzo.

Se amiamo le camminate e siamo disposti a rinunciare all’auto, la nostra meta ideale è Pitigliano, in provincia di Grosseto. Da vedere assolutamente al tramonto, il momento della giornata in cui il sole crea dei meravigliosi giochi di luce con la rupe di tufo su cui sorge il paese.