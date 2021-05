Sappiamo bene che il pasto più importante della giornata è la colazione, grazie a questa diamo al nostro corpo le giuste energie per affrontare la giornata.

Alcuni di noi amano una colazione ricca e sostanziosa con cornetti, brioche, marmellate, succhi, latte e tanto altro. Altri preferiscono una colazione al volo magari con un semplice cornetto e caffè.

Alcuni amano anche preparare da soli ciò che consumeranno a colazione, quindi niente di strano se alcuni si dilettano nella preparazione delle confetture. Queste sono molto buone sulle fette biscottate, come farcia dei cornetti e ce ne sono di tutti i gusti.

La marmellata può essere di un singolo frutto o un mix di questi che insieme danno vita ad una confettura unica. Inoltre c’è da dire anche che la marmellata è ottima anche spalmata sui formaggi, quindi risulta perfetta anche per l’aperitivo.

Grazie a questo frutto è possibile ottenere una marmellata gustosa e particolare che fa molto bene alla nostra salute.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questa marmellata gustosa e particolare abbiamo bisogno di soli tre ingredienti:

1 kg di kiwi;

2 limoni;

700gr di zucchero

Iniziamo subito a sbucciare i kiwi e tagliamoli a pezzi eliminando la parte bianca centrale. Fatto questo spremiamo i due limoni e aggiungiamoli ai pezzi di kiwi che abbiamo riposto in una ciotola. Adesso, aggiungiamo anche lo zucchero. Lasciamo in posa per almeno 5 ore e di tanto in tanto mescoliamo, così da rendere il nostro composto omogeneo. Possiamo dedicarci alla preparazione anche la sera prima se lo preferiamo.

Non appena sarà trascorso il tempo necessario, possiamo trasferire il tutto in una pentola e iniziare a cuocere per almeno 50 minuti. Noteremo che la nostra marmellata nei primi minuti di cottura formerà una schiuma bianca , consigliamo di eliminarla con l’utilizzo di una schiumarola.

Ecco come capire se la nostra marmellata gustosa e particolare è pronta

Trascorsi i 50 minuti di cottura dobbiamo accertarci se la nostra marmellata è pronta oppure no. Prendiamo un cucchiaino di marmellata e facciamo colare il composto su un piattino. Se inclinando il piattino, il nostro composto non scivola allora la marmellata è pronta. Possiamo adesso trasferire la nostra confettura in barattoli di vetro e conservarli in un luogo fresco e asciutto.

Proprietà benefiche

Ricordiamo che il kiwi ha tantissime proprietà benefiche, antiestetiche e antianemiche ed è ricco di vitamina C ed E. Contiene anche potassio, ferro e rame ed è un ottimo alleato per potenziare le difese immunitarie.

