Tutte desiderano un incarnato sempre giovane e radioso. Mantenere l’aspetto della pelle sempre fresco e in salute richiede davvero molti sacrifici. Questi spaziano dalle buone abitudini da mantenere a tavola all’utilizzo dei giusti prodotti in grado di esaltare anche le caratteristiche naturali. Ma davvero in pochi sanno che per una pelle luminosa e morbida come quella di un bambino bastano questi 3 ingredienti inaspettati. La loro lavorazione nel modo indicato dalla Redazione contribuirà a rendere la pelle di tutto il corpo sempre molto giovane e levigata.

Sfruttare gli enzimi contenuti in frutta e verdura

I perfetti esfolianti della pelle ricchi di enzimi provengono dal grande gruppo di frutta e verdura. Si tratta di cibi che la gran parte delle persone consuma quotidianamente. Questi sono però importanti alleati anche della cosmesi naturale. Essi contribuiscono a eliminare le cellule morte della pelle e a renderla più radiosa.

Se strofinati delicatamente sulla pelle la levigano e la lucidano in modo estremamente naturale. Gli enzimi non irritano come accade con molti prodotti chimici e non alterano il pH o la barriera protettiva della pelle. In pochi sanno che per una pelle luminosa e morbida come quella di un bambino bastano questi 3 ingredienti. Si tratta dell’ananas, della papaia e della zucca ed ecco come usarli per la pelle.

Perché usare l’estratto di zucca, papaia e ananas

Questi 3 prodotti sono ricchi di Vitamina C, combattono i radicali liberi e l’invecchiamento e sono ricchissimi di antiossidanti. Hanno un vero potere di ringiovanimento della pelle e ne riducono infiammazione e rossore diffuso.

Come realizzare l’esfoliante all’ananas

Occorreranno 3 fette di ananas maturo, un cucchiaio di miele (possibilmente non raffinato) e lo stesso quantitativo d’avena cruda. Frullare l’ananas con un frullatore a immersione e dopo averla ridotta prima in piccoli pezzi. Aggiungere gli altri due ingredienti e mescolare.

Applicare sulla pelle e massaggiare con movimenti circolatori. Tenere in posa per un quarto d’ora e lavare via il tutto. Consigliamo sempre di provare su piccole porzioni di pelle per scongiurare eventuali reazioni allergiche.

L’esfoliante alla papaia e zucca

Per questo secondo scrub serve la purea di circa 12 fette di zucca e di mezza papaia matura. Poi un solo uovo intero. Frullare il tutto e applicare come prima descritto. Questa purea esfolia delicatamente ed elimina le macchie della pelle.

