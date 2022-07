In questo periodo di crisi in cui i soldi scarseggiano sempre, risparmiare è un bisogno di tutti. E non solo sulla bolletta della luce o del gas e sul carburante. Perchè ormai anche il cibo al supermercato costa di più e anche nel fare la spesa serve risparmiare. Si può spendere meno scegliendo i prodotti con costo minore, ma si possono abbattere i prezzi anche utilizzando sconti e coupon. In questo modo, infatti, si riesce ad abbattere di molto il costo della spesa. Ma come trovare e ottenere coupon gratis, verrebbe da chiedersi. È possibile reperirli su internet, presso i supermercati stessi e anche riceverli direttamente a casa.

Coupon per comprare online

È bene sapere che gli sconti e i coupon non esistono solo per essere utilizzati nei negozi fisici. Ci sono, infatti, anche buoni sconto per acquisti online e messi a disposizione direttamente dai siti che vendono. È il caso di eBay, la piattaforma di shopping online, che mette a disposizione dei suoi clienti dei codici sconto. Si possono utilizzare, però, solo per acquistare determinati prodotti. In ogni caso ogni volta che si acquista basterà visitare la sezione “eBay imperdibili” per visualizzare le eventuali promozioni e offerte.

Sconti e codici sono forniti anche da Amazon e permettono di risparmiare anche diversi euro sugli acquisti. A mettere a disposizione i coupon sono gli stessi venditori che utilizzano il sito di shopping online. Nel sito, purtroppo, non esiste una sezione dedicata a sconti e coupon e per ogni acquisto di dovrà sempre cercare in autonomia. Esistono, in ogni caso, dei canali Telegram dedicati proprio agli sconti di Amazon. Basterà iscriversi per rimanere sempre aggiornati sui prezzi più bassi.

Come trovare e ottenere coupon gratis da stampare o ritagliare per fare la spesa al supermercato oppure online risparmiando

Quello che ci preme spiegare in questo articolo, però, è come utilizzare coupon e sconti facendo la spesa al supermercato. Innanzitutto è bene sapere che nel volantino delle offerte che si trova nel punto vendita, solitamente, sono presenti anche buoni sconto. In alcuni casi possono essere utilizzati solo al raggiungimento di una certa spesa (ad esempio 5 euro di sconto ogni 50 euro spesi). In altri casi, invece, sono applicabili solo all’acquisto di determinati prodotti.

I coupon della spesa, però, possono essere trovati anche online. Ci sono, infatti, decine di siti dedicati proprio agli sconti. Visitandoli si potrà scaricare e stampare i coupon da utilizzare quando si fa la spesa. Attenzione sempre alla data di scadenza che è riportata su ognuno. In alternativa è possibile ricevere i coupon anche direttamente nella cassetta della posta. Anche in questo caso bisogna iscriversi a dei programmi fedeltà che inviano coupon e blocchetti di sconto direttamente a casa. In ogni caso per informarsi al riguardo basta avviare una ricerca su internet cercando “come ottenere coupon”.

