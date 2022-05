La manutenzione dell’auto è un operazione da fare abitualmente se vogliamo evitare che ci lasci in panne in mezzo alla strada. Il liquido refrigerante, volgarmente chiamato antigelo dai non addetti ai lavori, ricopre un ruolo molto importante nel motore. La credenza popolare assegna al liquido refrigerante l’utilità di non far congelare il sistema di raffreddamento del motore. Ma questa dote è solamente la punta dell’iceberg delle qualità di questo prodotto. Scopriamo perchè fare questo all’auto in tutte le stagioni e non solo d’inverno allunga la vita del motore e da risparmiare

Antigelo, cos’è e a cosa serve

Le caratteristiche principali del liquido antigelo sono:

abbassamento del punto di congelamento dell’acqua;

aumento del punto di ebollizione dell’acqua;

lubrificazione dell’intero circuito di raffreddamento e della pompa acqua;

evitare corrosioni dannose all’interno di monoblocco e testata.

Il liquido antigelo si distingue in varie tipologie differenti di colore i più conosciuti sono il rosso e il blu, ma possono esserci anche altri colori (giallo, verde, rosa). Quello rosso è composto da glicole e additivi organici (OAT) largamente utilizzato sulla maggior parte dei veicoli circolanti odierni. Quello blu invece è utilizzato sui motori di vecchia concezione . Ed è composto da glicole etilenico e da additivi inorganici quali: Sali di fosfato, nitriti, silice e borato.

Perchè fare questo all’auto è utile per per allungare la vita del motore e risparmiare non solo d’inverno ma anche d’estate

Il classico controllo al circuito refrigerante della nostra macchina possiamo farlo anche da soli. Basta avere l’accortezza di procurarsi un semplice strumento che serve per testare l’efficacia del liquido antigelo.

Per sapere quale liquido usare e ogni quanto sostituirlo nell’auto basterà consultare il libretto “uso e manutenzione” del veicolo. In ogni caso ricordiamo che se si procede in autonomia alla sostituzione dell’antigelo, il vecchio liquido va smaltito secondo norma di legge. Questo perché è altamente inquinante per l’ambiente e nocivo per gli animali.

In commercio possiamo trovare due tipi di liquido:

il primo pronto all’uso da versare direttamente nella vaschetta dell’auto;

il secondo viene venduto puro, da diluire a seconda delle prestazioni si vogliono ottenere. Le caratteristiche sono riportate sul retro della confezione con tutte le spiegazioni per la diluizione.

Perchè fare questo all’auto? Va ribadito che il liquido antigelo non serve solo d’inverno ma è molto utile anche in estate. Quando fa caldo, infatti alza il punto di ebollizione del circuito di raffreddamento dell’auto. Un impianto di raffreddamento efficiente si traduce in minori consumi di carburante e minore manutenzione per l’automobile. Oltre ad allungare la vita del motore, quindi, l’antigelo in tutte le stagioni permette anche un risparmio considerevole. Soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui il costo del carburante è alle stelle.

