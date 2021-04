Molto spesso pensiamo che la responsabilità di quello che ci accade nella vita sia dovuta al destino. O che siano gli eventi esterni a determinare chi siamo. In un certo modo questo è vero, ma siamo noi a determinare le azioni e le scelte che facciamo.

In generale pare che gli esseri umani vivano in uno stato di ipnosi la più parte del tempo. Siamo spesso più incoscienti che coscienti ed agiamo senza controllo. Siamo spesso condizionati dalle abitudini e dalle pulsioni.

Come possiamo risvegliarci e creare veramente la vita che sogniamo secondo i nostri desideri?

Una tecnica all’avanguardia che ci spiega come gestire i nostri pensieri

Tutto quello che immaginiamo parte dai nostri pensieri. Tutto quello che pensiamo esiste e noi lo attiriamo.

Va da sé che se pensiamo costantemente a cose negative attireremo problemi e disastri. Se invece anche in condizioni sfavorevoli manteniamo la calma e immaginiamo delle soluzioni, tutto si risolverà.

Esiste veramente un metodo infallibile per cambiare il nostro modo di pensare rapidamente? Ecco il segreto per pensare e parlare bene e avere successo nella vita.

Questa tecnica si chiama PNL ovvero “programmazione neuro linguistica”. Questo metodo complesso si può riassumere in pochi concetti principali, fra cui la riprogrammazione cerebrale.

I principi di base sfiorano la scienza e la neuropsichiatria. Nonostante non sia riconosciuta dalla medicina, la PNL è utilizzata come metodo di sviluppo personale e di leadership. Uno dei primi esercizi che possiamo mettere in pratica è appunto la riprogrammazione di certe parole.

Spesso, ad esempio, utilizziamo una negazione per affermare una cosa: il “non” è una formula non riconosciuta dal nostro cervello. In effetti dicendo “Non voglio andare a casa”, la prima immagine che avrò sarà quella della casa.

Sostituendo alla negazione l’affermazione, ovvero “Voglio andare al cinema”, attirerò direttamente l’esperienza che desidero.