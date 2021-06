L’estate porta con sé la voglia di rimettersi in forma. Migliorare la propria forma fisica, infatti, non è solamente una questione di estetica. Si tratta di un modo per prendersi cura di sé stessi e per allontanare il rischio dell’insorgere di patologie.

Quando si crede di aver fatto tutto per dimagrire tra allenamento fisico e moderazione nell’alimentazione si scoprirà che esiste un altro fattore fondamentale.

Infatti, esistono dei cibi alleati della linea e del metabolismo più di altri. In un precedente articolo si è trattato di un alimento sottovalutato ma utilissimo per proteggere il cuore (consultare qui).

Oggi si andrà alla scoperta di 5 alimenti diffusissimi capaci di accelerare il metabolismo.

I 5 cibi sorprendenti che accelerano il metabolismo e aiutano a dimagrire

I peperoncini e, in generale, i cibi piccanti sono fondamentali per l’organismo. Infatti, portarli in tavola e consumarli abitualmente aiuta a stimolare processi circolatori e metabolici grazie alla presenza di capsaicina.

Broccoli

I broccoli sono ortaggi ricchi di fibre, vitamine C, A, K e antiossidanti. Una verdura molto presente sulle nostre tavole capace di ridurre i fattori di rischio cardiovascolare ma che, spesso, viene sottovalutata.

I broccoli sono di fondamentale aiuto per dare un’accelerata al metabolismo.

Tè verde

Una bevanda importante per la salute è il tè verde, senza aggiunta di zucchero.

Si tratta di una bevanda dal basso apporto calorico e in grado di aiutare l’organismo a bruciare calorie grazie alla presenza di gallato di epigallocatechina.

Tuttavia, bisognerebbe consumare circa cinque o sei tazze di tè verde al giorno per fare in modo che si riesca ad accelerare il metabolismo.

Inoltre, è una bevanda che può influire sulla riduzione del colesterolo cattivo e sulla protezione delle arterie.

Omega-3

Tra i cibi che più favoriscono l’accelerazione metabolica ci sono quelli ricchi di Omega-3, semi di girasoli, anacardi, noci ma non solo.

L’assunzione di cibi dall’alto contenuto di questa sostanza è in grado di migliorare l’attività del metabolismo.

Avena

I cereali integrali sono alimenti per eccellenza nel favorire il metabolismo. L’avena, in particolare, contiene l’avenina, un elemento capace di svolgere un’azione stimolante sulla tiroide.

È un alimento capace di fornire energia al nostro corpo senza causare un picco della glicemia.

Ecco, quindi, i 5 cibi sorprendenti che accelerano il metabolismo e aiutano a dimagrire.