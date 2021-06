Siamo stanchi delle solite vacanze estive a base di mare e spiaggia? Cerchiamo un’alternativa per entrare in contatto con la natura e fare felici anche i bambini? La soluzione è semplice e si chiama bosco incantato. Nel nostro Paese ce ne sono moltissimi ma alcuni sono davvero imperdibili. E oggi noi di Proiezionidiborsa abbiamo selezionato i 5 boschi incantati più belli d’Italia che faranno felici grandi e piccini.

Il Giocabosco di Gavardo e il Bosco delle Fate di Montegrotto

In provincia di Brescia, e più precisamente a Gavardo, possiamo trovare il Giocabosco. Un bosco famoso per la presenza di gnomi che costruiscono case sotto gli alberi e che sono grandi esperti di flora e fauna. Visitandolo ci troveremo immersi in un luogo da fiaba e verremo accompagnati dalle fate lungo i percorsi.

Da non perdere, soprattutto per i più piccoli, le giornate animate organizzate per diffondere i valori del rispetto dell’ambiente.

Le fate sono ancora protagoniste nel Bosco di Montegrotto, in provincia di Padova. Qui c’è un parco grande circa 6mila metri quadrati in cui sono le fate e i folletti a farla da padrone. La visita è libera durante i giorni feriali mentre la domenica è possibile seguire delle gite organizzate con un folletto a fare da guida.

I 5 boschi incantati più belli d’Italia che faranno felici grandi e piccini: Perugia, Viterbo e Preghena

Tra i luoghi più suggestivi per i bambini c’è il bosco parlante di Perugia. Situato all’interno del parco “Città della domenica”, questo breve percorso ci metterà di fronte a vere e proprie piante parlanti. Un’idea nata dal genio di Kiril Cholakov per far conoscere ai bambini l’ecosistema vivente del bosco.

Restiamo in centro Italia, e più precisamente a Viterbo, per trovare il Bosco Momumentale di Torre Alfina. È il parco più esteso della nostra classifica e ha una storia lunghissima. I sentieri di questo bosco incantato risalgono addirittura al 1800.

Ultima tappa del nostro viaggio tra i boschi incantati è il Sentiero delle Fate di Preghena in Val di Non. Il percorso è adatto anche ai più piccoli e lungo la strada troveremo delle bellissime sculture di legno tridimensionali raffiguranti i personaggi delle fiabe.