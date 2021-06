Uomini o donne, non fa differenza, l’indebolimento e la caduta dei capelli è un problema comune a tutti e tutte. E quando si manifesta può farci sentire insicuri, come se ci fosse stato tolto il nostro orgoglio. Cerchiamo quindi di ricorrere subito a rimedi fai da te, con oli, impacchi, o addirittura cambiando dieta e alimentazione. In certi casi può funzionare, dipende dalla persona, però molto spesso non basta, e quindi ci rivolgiamo presto al dermatologo e poi al farmacista. Finiamo così per comprare medicine di vario tipo, se non addirittura a pensare al trapianto, unica soluzione permanente. Però, prima di tutto questo, possiamo fermarci a riflettere un momento sulle cause.

Il motivo per cui perdiamo i capelli ci sembra sconosciuto ma non lo è

Fondamentalmente i capelli risentono delle nostre condizioni interne ed esterne.

Una cattiva alimentazione, un ambiente inquinato, uno stress continuo, ansie, paure e pensieri, sono questi i motivi di base che innescano la caduta dei capelli.

In un uomo, in più, è anche un fattore genetico, ma ad innescare questo fattore genetico sono quasi sempre fattori interni, come quelli appena detti. Iniziamo ad affrontare meglio la vita di ogni giorno, allora, e forse questo sarà di beneficio non solo ai capelli.

Secondo la medicina indiana, comunque, un altro motivo per la caduta dei capelli, soprattutto negli uomini, è l’eccessivo calore corporeo. In questa tradizione, ad esempio, sono sconsigliati cibi come cioccolata, peperoncino, frutta secca, e alcool. Pur essendo inserita affianco alle cure ufficiali in India, in Italia è meglio affidarsi ad un tricologo.

Sono questi gli alimenti e i metodi che contrastano la caduta dei capelli

Abbiamo visto i motivi per cui i capelli tendono a cadere, ora capiamo cosa possiamo fare per contrastare la loro caduta.

Come abbiamo detto, la dieta gioca un ruolo fondamentale. “Noi siamo quello che mangiamo”, non c’è nulla di più vero. Per contrastare la caduta dei capelli, quindi, è molto utile assumere cibi nutrienti, ricchi di vitamine e minerali. Tra questi i più importanti sono le vitamine A, B, C, E ed H (la famosa biotina presente in molti prodotti per capelli). Anche lo zinco e lo zolfo aiutano a nutrire i nostri capelli, così come le proteine, fondamentali per il nostro corpo.

Gli alimenti e i metodi che contrastano la caduta dei capelli, quindi, sono questi.