I 4 segni zodiacali baciati dalla fortuna ad agosto: ecco cosa porteranno Venere in Leone e Giove in Acquario

Ci avviciniamo a grandi passi verso il momento culminante dell’estate, il mese di agosto. Per 4 segni zodiacali c’è un motivo in più per attenderlo con impazienza. La benevolenza di Venere e di Giove metterà sulla loro strada novità importanti e probabilmente molti soldi. Vediamo cosa potrebbe succedere.

L’estate 2023 sta letteralmente volando. Appena ieri pensavamo ai costumi e agli accessori da scegliere per fare un figurone in spiaggia e siamo già arrivati alla metà di luglio. Il meglio della stagione, però, deve ancora arrivare. Soprattutto per chi crede all’oroscopo e alle previsioni astrali. Il prossimo mese di agosto sarà davvero infuocato grazie alla presenza di Venere in Leone e di Giove, pianeta della fortuna, in Acquario. È quindi arrivato il momento di scoprire i 4 segni zodiacali baciati dalla fortuna ad agosto. Per loro sono in arrivo splendide novità lavorative, serate top in camera da letto e un bel pacco di soldi.

Il Leone continua a dominare l’oroscopo dell’estate

I nati sotto il segno del Leone stanno probabilmente vivendo l’estate più bella della loro vita. In questo luglio sono sul podio dei segni più fortunati sul lavoro. Ad agosto entreranno anche nella top 3 dei segni più attraenti di tutto lo zodiaco.

C’è una Venere splendente a guidare i passi dei Leone e sta mettendo sulla loro strada persone davvero interessanti. I single in caccia di avventure potrebbero trovare il partner giusto e cambiare le loro prospettive. Le coppie consolidate vivranno serate di passione con l’arrivo del nuovo mese.

Agosto sarà il mese dei Gemelli

Contendono al Leone il primato di segno top dell’oroscopo di agosto i fortunatissimi Gemelli. Per i Gemelli è arrivato il momento di abbandonare dubbi e remore e di prendere in mano la propria vita. Nei primi giorni del mese o nella settimana che va dal 13 al 20 potrebbero arrivare offerte di lavoro incredibili.

Vanno accettate anche se spaventano, perché potrebbero significare un cambio di status economico e sociale decisivo.

I 4 segni zodiacali baciati dalla fortuna ad agosto: cambiamenti importanti in arrivo per Capricorno e Acquario

Bellissime novità in arrivo ad agosto anche per Capricorno e Acquario. I Capricorno dovranno cerchiare in rosso sul calendario la prima metà del mese. In quei giorni ci saranno importanti opportunità lavorative da cogliere al volo. E arriveranno da un vecchio amico che si ripresenterà con un progetto estremamente interessante e destinato al successo.

La più bella notizia per gli Acquario, invece, si chiama Giove in costellazione. Giove è il simbolo della fortuna, dell’audacia. Ma anche dell’espansione e della crescita personale. Significa che chi è nato sotto il segno dell’Acquario ha davanti un periodo decisivo. Forse addirittura per la propria vita. In più un’entrata inaspettata intorno al giorno 20 potrebbe rendere tutte le scelte da compiere ancora più semplici.