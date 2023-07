Rendere accogliente la zona pranzo in un soggiorno piccolo. I preziosi suggerimenti di Paola Marella

Il tuo soggiorno è piccolo e deve comprendere anche la zona pranzo? Scopri come rendere il tutto più accogliente con i giusti accorgimenti suggeriti dall’esperta Paola Marella.

Avere una bella casa grande, di ampia metratura, è il sogno di molti. Purtroppo, però, la realtà è ben diversa. La maggior parte delle persone è costretta a vivere in appartamentini di 50 o 60 mq. Nelle grandi città, questa è una costante. In genere, quando si ha a che fare con metrature ridotte, si ottimizzano gli spazi. Ecco che allora si crea la zona pranzo in un angolo del soggiorno. Anche perché, nelle case più piccine, la cucina si riduce ad un vero e proprio angolo cottura. Da anni, ormai, gli open space sono una tendenza. Nel caso però di appartamenti molto piccoli, la soluzione di accorpare due ambienti in uno diventa proprio una reale necessità.

Ma non c’è da disperare perché, coi giusti accorgimenti, si può rendere qualsiasi ambiente bello ed accogliente, in modo tale da poterlo sfruttare al massimo delle sue potenzialità. A tal proposito, colori e strategiche astuzie sono un grandissimo aiuto. La cosa fondamentale è farsi consigliare dagli esperti del settore.

Rendere accogliente la zona pranzo in un soggiorno piccolo

Vediamo cosa ci consiglia una super esperta del settore. Abbiamo cercato i suggerimenti di Paola Marella, architetto dalle origini milanesi, diventata famosa grazie a reality e trasmissioni televisive su arredamento e design, in cui spesso e volentieri parla anche di moda e lifestyle. Vediamo quindi cosa suggerisce la famosa esperta per rendere accogliente la zona pranzo in un soggiorno piccolo.

In un post pubblicato sui suoi profili social Facebook e Twitter, Paola Marella suggerisce l’uso di un tavolo rotondo o di un piccolo tavolo rettangolare allungabile. Entrambe le soluzioni sono poco ingombranti. Per le sedie, Paola Marella suggerisce di optare per modelli dalle linee leggere. Ideali le sedie in policarbonato trasparente. Infine, per l’illuminazione, preferire le lampade a sospensione ed evitare invece quelle con piantane che ingombrano il passaggio creando intralcio. Grazie a tutti questi accorgimenti, l’effetto complessivo è molto minimalista.

Altri utili consigli degli esperti del settore

Per coloro che preferissero mantenere comunque gli ambienti ben distinti, la soluzione più astuta è quella di creare una parete di vetro dotata di porta scorrevole. Visivamente, e pure nella pratica, gli spazi non subiscono restringimenti ma, a livello pratico, vengono ben definite le aree funzionali.

In generale, poi, se soggiorno e zona pranzo coesistenti sono di dimensioni contenute, è bene giocare con colori e tessuti. I primi devono essere chiari, mentre i secondi leggeri. Meglio se in fibre naturali. Evitare quindi le tinte troppo scure e sgargianti. Optare inoltre anche per le superfici trasparenti e gli specchi grandi. Infine, preferire mensole e scaffali aperti, meglio se appesi in maniera sfalsata, al posto di armadi e mobili chiusi.