È tempo di vacanza, siano esse al mare, in montagna o in città, tutte prevedono momenti di ozio e relax. Immancabile nel kit del buon vacanziero, una raccolta di titoli da leggere. Come scegliere le nostre letture? Da cosa lasciarci ispirare per vivere avventure, sogni, atmosfere esotiche in questi lunghi e caldi pomeriggi? Ecco i 4 imperdibili libri da leggere in vacanza sotto l’ombrellone per emozionarsi e sorridere ma anche riflettere e imparare. Tutti rigorosamente e disponibili in versione Kindle da poter scaricare sull’e-book e non pesare in valigia.

A una certa ora di un dato giorno, di Mariantonia Avati Ed. La nave di Teseo

Emma e Luca sono sposati con un figlio. Una vita solo apparentemente normale. Hanno entrambi un passato ricco di dissidi e vite complicate da un lutto. Sono convinti di poter superare tutto facendosi scudo col loro amore. Forse non sarà così, forse si sgretolerà di fronte a un segreto. Il viaggio di Emma attraverso il buio di quei sentimenti è all’inizio. Riuscirà a deviare il destino?

Un gentiluomo a Mosca, di Amor Towles Ed. Neri Pozza

Come può sopravvivere un colto gentiluomo ad una pena detentiva da scontarsi in un lussuoso albergo nella Mosca degli anni ’20? Abituato a viaggiare, a fare una ricca vita mondana, si ritrova improvvisamente condannato dal tribunale bolscevico a trascorrere il resto della sua vita all’interno delle mura del più lussuoso hotel della capitale. Non è nella sua natura piegarsi di fronte agli scherzi crudeli del destino. E’ però in crisi quando, fra gli ospiti dell’albergo, individua una bizzarra e giovane creatura. Una ragazzina anch’essa obbligata non per sua scelta ad alloggiare lì. Sarà questa giovane a fargli abbattere le pareti della gabbia dorata attraverso la scoperta di tunnel, passaggi nascosti e stanze segrete. Colpi di scena, avventure e storie d’amore magistralmente raccontate attraverso un linguaggio lucido e ironico.

Ti odio con tutto l’amore che ho, di Kat Sherman Ed. indipendente

Stella scopre che tutto il suo mondo sta per essere spazzato via dall’uomo che odia di più al mondo ma di cui è perdutamente innamorata. Dietro agli occhi di lui si cela un orribile segreto che la porterà a un bivio. Ma anche Travis, è lacerato dal dubbio se confessarle tutto e perderla. Una storia romantica e passionale che tiene incollato il lettore.

I ragazzi della Nickel, di Colson Whitehead Ed. Mondadori

Siamo in Florida agli inizi degli anni ’60. Elwood sta per cominciare il college, quando per un terribile scherzo del destino, viene mandato in un riformatorio chiamato Nickel Academy. Anziché essere un luogo di rieducazione, è lo scenario di crudeli esperienze, soprattutto per un giovane ragazzo di colore. Uno squarcio sugli aspetti più bui della storia dell’America moderna. Questi sono i 4 imperdibili libri da leggere in vacanza sotto l’ombrellone per emozionarsi e sorridere ma anche riflettere e imparare.