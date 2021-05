La letteratura ci ha lasciato il ricordo delle storie d’amore appassionanti di tutti i tempi. Pensiamo a Romeo e Giulietta, protagonisti dell’omonima tragedia ambientata nella fortunata Verona. Questa però non è l’unica coppia celebre chi ha vissuto le proprie vicende in Italia. Infatti, uno dei castelli più belli e affascinanti d’Europa nel “Borgo dei Borghi” che pochi conoscono è stato teatro di un’altra grande storia d’amore.

Un castello che tutto il mondo ci invidia

Immaginiamo di essere in macchina e di guidare fra le campagne. Ci siamo lasciati indietro Rimini, Riccione e Cattolica. Stiamo cercando qualcosa di diverso e forse l’abbiamo proprio trovato. Entriamo infatti in un paesino che sembra come gli altri all’inizio, ma in cima adesso si scaglia contro il cielo un castello magnifico. Sembra proprio di vederlo in tutta la sua gloria quando era stato appena costruito. Attorno adesso, un dettero di stradine circondato da casette in pietra e tetti rossi.

Uno dei castelli più belli e affascinanti d’Europa teatro di una grande storia d’amore nel Borgo dei Borghi che pochi conoscono

Il castello e il borgo attorno adesso che sono in grado di riportarci immediatamente indietro nel tempo sono quelli di Gradara. Bandiera arancione del Touring Club e nominato Borgo dei Borghi nel 2018, da aprile è di nuovo aperto ai turisti. Andiamo quindi a perderci fra le vie di questo paese e godiamoci del buon cibo marchigiano nelle osterie locali.

Il castello è lì che ci aspetta, rossiccio e pulito perché mantenuto con tanta cura. Consigliamo di prenotare la visita almeno il giorno prima per essere sicuri di poterci entrare. Infatti, famiglie e coppie hanno la possibilità di ammirare arte e arredi custoditi fra le sue mura. Però, possiamo decidere di camminare soltanto sulle sue mura ammirando castello e tutto il paesaggio dall’alto della collina per soli 2 euro. La visita non può dirsi completa senza passeggiare nei freschi viali alberati che circondano il castello.

Visitiamo il sito ufficiale prima della partenza per conoscere la lista di eventi programmati e i servizi di guida per conoscere l’affascinante storia di Gradara.

La grande storia d’amore

Questo castello è stato testimone della grande storia d’amore fra Paolo e Francesca. Ce ne parla Dante nel suo Inferno, rendendoli celebri per sempre. Entrambi sposati infatti, non avranno una fine felice perché uccisi dal marito di lei. Il loro amore nonostante le avversità e la forte passione non saranno mai dimenticati.

Sempre nelle Marche troviamo uno splendido paesino medievale con un tempio incastonato in una grotta che lascia ogni visitatore senza fiato.