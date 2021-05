Uno strumento bancario indispensabile per gestire i soldi è il conto corrente e nel nostro Paese sempre più persone hanno un conto in banca.

L’Italia, infatti, è al quarto posto tra i Paesi Europei, per il numero di soggetti con un conto corrente.

Al primo posto c’è la Germania, al secondo il Regno Unito e al terzo la Francia.

Grazie a questo strumento, chi possiede un conto corrente in banca, può godere di svariati benefici e servizi.

Il titolare di un conto può, infatti, amministrare il proprio denaro e monitorare facilmente le proprie uscite e le proprie entrate finanziarie.

Può trasferire soldi da un conto corrente ad un altro o ricevere pagamenti tramite bonifici.

Così come richiedere mutui o finanziamenti, domiciliare utenze, effettuare operazioni di trading/investimento.

Quest’oggi con i Consulenti del Risparmio di ProiezionidiBorsa, spiegheremo il motivo per il quale i soldi sui conti correnti non sono sempre al sicuro come uno crede.

In particolare, i soldi sui conti correnti di questa banca sono a rischio se i suoi clienti non hanno gli occhi bene aperti quando fanno questa operazione.

Attenzione, perché i soldi sui conti correnti di questa banca sono a rischio se i suoi clienti non hanno gli occhi bene aperti nel fare questa operazione

Molte persone decidono di aprire un conto corrente in banca e di versarvi i soldi per metterli al riparo da eventuali furti.

C’è tuttavia anche una percentuale di popolazione che decide di conservali in casa. Al riguardo, si consiglia la lettura di questo articolo cliccando qui.

Tuttavia, i pericoli a cui sono esposti i soldi non riguardano solo i furti da parte di ladri ma anche pericoli digitali. E questi ultimi, a volte, sono ben più gravi.

Tutti i giorni milioni di soggetti subiscono truffe digitali.

Anche attraverso lo smartphone, con il quale oramai si fa di tutto, con un semplice e veloce click, dallo shopping online alle operazioni sul proprio conto corrente in banca, si può essere truffati.

Ed è proprio di una nuova truffa digitale che questa sera i Consulenti di ProiezionidiBorsa, desiderano parlare ai Lettori per metterli in guardia dai possibili attacchi hacker.

Un nuovo messaggio SMS sta allarmando, infatti, i clienti della banca BNL.

Sono molti gli utenti, che in queste ore, stanno ricevendo sul proprio smartphone un nuovo messaggio SMS.

SMS truffa

Con questo SMS truffa la banca comunica al cliente la sospensione momentanea del proprio conto corrente per motivi di sicurezza e lo invita a cliccare sul link inoltrato con lo stesso messaggio.

Ed è proprio a questa richiesta che il cliente non deve dare alcun seguito. Ossia non deve assolutamente cliccare sul link.

Perché così facendo, verrebbero immediatamente copiati i suoi dati e trasmessi agli hacker che potrebbero appropriarsi dei soldi sul conto corrente.

Nessun istituto bancario comunica ai propri clienti notizie così delicate tramite SMS.

Per cui occorre solo tenere bene aperti gli occhi e non fare alcuna operazione come richiesta tramite SMS.

E comunque, in ogni caso, si consiglia sempre di contattare direttamente il responsabile della banca.

Bisogna, dunque, prestare particolare attenzione: i soldi sui conti correnti di questa banca sono a rischio se i suoi clienti non hanno gli occhi bene aperti nel fare questa operazione.