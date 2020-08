In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi mostrerà un’alternativa all’utilizzo della candeggina semplice e a portata di mano.

Ecco una mi guida che spiega come sbiancare il bucato senza usare la candeggina.

Il percarbonato di sodio

Il percarbonato di sodio (da non confondere con il bicarbonato di sodio) è uno sbiancante e detergente. Non contiene enzimi, candeggianti ottici o azzurranti e tensioattivi. Permette inoltre di sbiancare i capi ingialliti anche con lavaggi a risparmio energetico a causa della bassa temperatura di cui necessita per farlo. È pertanto un ideale sostituto ecologico alla candeggina.

Bisogna inoltre specificare che gli sbiancanti ottici che in genere vengono utilizzati non lavano davvero il bucato. Si limitano infatti a coprirne le macchie. Questa sola ragione basterebbe per preferire l’utilizzo del percarbonato di sodio a quello degli sbiancanti in commercio.

Come sbiancare il bucato senza usare la candeggina

Posso sbiancare tutti quanti i panni con il percarbonato di sodio?

No. Non funziona infatti con quelli in lino, lana, pelle o seta.

Come utilizzare il percarbonato di sodio per sbiancare il bucato?

Versare uno o due cucchiai di percarbonato all’interno del cestello della lavatrice. Dose da decidere a seconda dell’entità della macchia. Mischiare il percarbonato a un detersivo liquido o in polvere. Impostare la temperatura del lavaggio sui 40 gradi circa.

Lavaggio a mano

Il percarbonato di sodio può essere utilizzato anche per lavare il bucato a mano. Basta infatti aggiungerne un cucchiaio all’interno del catino nel quale i panni sono in ammollo. Anche in questo caso va utilizzato assieme ad un detersivo preferibilmente liquido.

Dove acquistarlo

Il percarbonato di sodio può essere acquistato online o negli appositi negozi biologici. Bisogna però prestare attenzione a ciò che si compra. È infatti importante acquistare il percarbonato di sodio puro e cioè privo di additivi. Da non confondere con lo Smacchiante Bio all’Ossigeno Attivo o con i prodotti a base di percarbonato.