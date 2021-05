Sono tanti i motivi, come al solito, per cui i mercati azionari potrebbero scendere e tanti anche per salire. Su tutti, però, oggi ne prevale uno. E non è sicuramente la paura dell’inflazione quanto il premio per il rischio a favore. Un’impennata dei prezzi potrebbe essere un’ipotesi che ci attende. Ma non è detto. Mentre oggi la convenienza dell’azionario, rispetto alle altre forme di investimento, è a parer nostro un “fatto incontrovertibile”.

Ecco il motivo per cui ogni ritracciamento viene prontamente comprato. Oggi il ribasso è finito? Non è detto. Ma domani sarà decisivo per i mercati azionari: o si torna al rialzo per un mese o si scenderà per lo stesso tempo!

Su cosa scommettiamo? Difficile fare una previsione attendibile. Meglio seguire l’evolversi degli eventi e accodarsi alla tendenza che si formerà in chiusura di questa bizzarra settimana di contrattazione.

Alle ore 18:44 del 13 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.220

Eurostoxx Future

3.949

Ftse Mib Future

24.305

S&P 500 Index

4.117.

La previsione annuale da settimana prossima segnala un punto di svolta

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 7 maggio.

La prossima settimana prossima, precisamente mercoledì 19 maggio, scadrà un nostro setup annuale. Il prossimo verrà a scadere il 22 giugno.

Come regolarsi?

Domani è decisivo per i mercati azionari o si torna al rialzo per un mese o si scenderà per lo stesso tempo!

Di seguito i livelli da monitorare per capire se domani la tendenza in corso cambierà oppure non sarà soggetta a variazione:

Dax Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 14 maggio superiore a 15.315.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 14 maggio superiore a 3.984.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 14 maggio superiore a 24.405.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 14 maggio superiore a 4.237.

Quale operatività è consigliata per domani?

Flat in ottica intraday e per il momento sottopesati short sul multidays in attesa di sviluppi. La chiusura della giornata di contrattazione di domani decreterà se sta per iniziare o meno una forte correzione o un forte rialzo.

Pessimo, invece, sarebbe un segnale di ulteriore lateralità perchè dopo tante settimane di falsi segnali, sarebbe difficile da gestire. Si procederà per step.