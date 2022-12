I 3 migliori vini da abbinare alle lenticchie: ecco gli accostamenti che forse non conoscevi

Al cenone di Capodanno probabilmente non mancherai di gustare almeno un cucchiaio di gustose lenticchie. Forse non sapevi che il loro sapore può essere esaltato dall’abbinamento al bicchiere di vino giusto.

Dopo il menù di Natale, quella che ora sta a cuore è la lista degli ingredienti a Capodanno. Sì perché la festa per concludere l’anno non sarà tale senza un cenone di tutto rispetto. E, sulla tavola, non potranno mancare le tradizionali lenticchie, piccoli legumi considerati come dei portafortuna per l’occasione. Sei abituato a pensare ad accostare le lenticchie allo zampone o al cotechino, come da prassi. Ma hai pensato alle bevande? Sapevi che questi legumi si sposano alla perfezione con alcuni particolari vini? Eccone tre in particolare.

Lo spumante

Lo spumante è, certamente, un classico immancabile al brindisi di fine anno. Probabilmente, però, sei abituato a berne un bicchiere solo alla fine del cenone. O anche, magari, a distanza dalla conclusione del pasto, giusto quando arriva la mezzanotte. Un bicchiere di spumante andrebbe, invece, assaporato prima, quando si gustano le lenticchie. Questo perché si tratta di un vino perfetto, che esalta il sapore dei legumi. Le lenticchie hanno un ridotto contenuto di grassi e molti carboidrati e proteine. Che richiedono un vino fresco, con un discreto grado alcolico e una buona effervescenza. Ma secco o dolce? Il migliore, nel caso dell’accostamento alle lenticchie, è uno spumante secco.

Il vino rosato

Tra i 3 migliori vini da abbinare, il rosato è un vino che compare meno spesso a tavola, rispetto al rosso e al bianco. Ma, nel caso del cenone di Capodanno, è uno dei migliori da abbinare alle lenticchie. Questo, come per lo spumante, per il suo grado alcolico e di effervescenza. L’elevata concentrazione proteica presente in un piatto di lenticchie, potrebbe accentuare la salivazione. Che potrebbe essere placata da un bicchiere di vino rosato, perfetto inoltre in termini di abbinamento di sapori.

Rosso sì ma con pochi tannini

A Capodanno le nostre lenticchie possono accompagnare un piatto caldo e fumante di arrosto di carne. In questo caso, l’abbinamento migliore può essere con il vino rosso. Ma non uno qualsiasi. Dovresti infatti scegliere un rosso con presenza limitata di tannini. Questi composti polifenolici donano alla bevanda un gusto amaro e sono responsabili di una sensazione astringente. Rendono inoltre il palato secco. Un’alta concentrazione di tannini, andrebbe anche in contrasto con le proprietà organolettiche delle lenticchie. Il risultato sarebbe una sorta di interferenza di gusto tra vino e legumi. In questo caso, Barbera e Pinot nero, che sono vini rossi poco tannici di qualità, potrebbero essere la scelta ideale. Ecco quali sono i 3 migliori vini da abbinare a un piatto di gustose e fumanti lenticchie.