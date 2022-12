Davvero facili le 2 idee per un centrotavola natalizio fai da te, e stupiranno senza ingombrare!

La tavola imbandita per il Natale, è certamente più bella se apparecchiata in tema e adornata da un centrotavola festoso. Certo, però, questo può essere di troppo tra le portate. Vediamo due idee per un fai da te natalizio non ingombrante ma anche utile.

Il Natale si avvicina e stiamo già pensando a come preparare la tavola per la sera della Vigilia o per il pranzo del 25 dicembre. Oltre alle portate da servire pensiamo anche all’estetica, a che tovaglia mettere o a come piegare i tovaglioli. Certo, il tocco finale potrebbe essere uno splendido centrotavola posizionato in mezzo al tavolo. Ma dobbiamo anche considerare che questa decorazione può essere d’impaccio. Gli invitati potrebbero essere molti e, allo stesso modo, i piatti da servire. Un centrotavola ingombrante potrebbe, quindi ,dar fastidio al momento di appoggiare le varie portate. E, magari, non abbiano neanche tanta voglia di spendere per l’acquisto di un oggetto meramente decorativo. Ecco come realizzarne da soli due in modo facile, che non ingombrano e possono anche essere utili.

Davvero facili le 2 idee per un oggetto che non disturba ma è anche utile

Possiamo realizzare un centrotavola natalizio con le nostre mani con due semplici oggetti che possiamo già possedere. Il primo è un barattolo di vetro, il secondo un cesto di vimini. Eventualmente, procurarseli in caso di mancanza comporterebbe poca spesa. Possiamo infatti acquistarli a pochi euro presso i più forniti store di casalinghi. Vediamo come realizzare le decorazioni singolarmente.

Creare una decorazione con un semplice barattolo di vetro

Sono davvero facili le 2 idee per il nostro centrotavola natalizio fai da te. Sulla nostra tavola apparecchiata per la festa, possiamo porre centralmente uno o più barattoli di vetro. Dovremo innanzitutto lavarli e asciugarli perfettamente, affinché siano impeccabili. Quindi li posizioneremo al centro del tavolo e distanziati. Potremo abbellirli avvolgendo attorno a ognuno di essi un nastro rosso legato con fiocco. Dentro i barattoli potremo posizionare dei sacchettini di scorze di arancia candita, che regaleremo agli ospiti alla fine della cena. Saranno sicuramente molto apprezzati e stupiranno senza ingombrare.

Cosa fare con il cesto di vimini

Possiamo realizzare un classico centrotavola posizionando un cesto di vimini con manici al centro del tavolo. Lo adorneremo legando fiocchi rossi e bianchi tra le stecche di legno. Ai manici potremo apporre gli stessi fiocchi o assicurare delle foglie finte di pungitopo. Dentro potremo posizionare varie confezioni di pandoro o panettone, sacchetti con dolcetti oppure della frutta da consumare alla fine del pasto. Il cesto sarà davvero molto utile oltre che carino esteticamente, e non darà fastidio. Eventualmente sarà anche facile da spostare perché basterà prenderlo dai manici laterali, qualora servisse spazio. Sono dunque davvero facili le 2 idee per creare centritavola con le proprie mani, senza spendere o non spendendo proprio. E ci eviteranno di dover mettere a tavola addobbi ingombranti e non utili.