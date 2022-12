Come deve vestirsi un uomo a 40, 50 o 60 anni per Capodanno: i consigli per piacere alle donne

Cosa indossare per la notte di San Silvestro è un dubbio ricorrente, specialmente per gli uomini. Si vuole essere eleganti ma con qualche dettaglio eccentrico.

Si desidera un outfit accattivante che possa renderci irresistibili. Il look deve sempre essere calibrato in base al luogo in cui si festeggia ed in base alla propria fisicità. Ma ci sono alcune indicazioni di stile che possono essere d’aiuto a tutti per fare un figurone.

Come deve vestirsi un uomo elegante per distinguersi ed essere attraente

Le alternative per festeggiare l’arrivo del nuovo anno sono tante. Cenone in casa o locali alla moda, festa in un rifugio di alta montagna o musica in piazza nelle grandi città sono tra le scelte preferite. Ogni contesto richiede un abbigliamento consono con qualche dettaglio a tema.

Distinguersi non significa eccedere. Indossare capi troppo eccentrici potrebbe renderci ridicoli o poco eleganti. Un ambiente informale ci consente qualche digressione in più ma sempre senza esagerare.

Innanzitutto dobbiamo quindi individuare il dress code della serata: casual o formale? Se la serata si svolge in un ambiente ricercato che richiede un’estrema attenzione all’etichetta, dovremo scegliere uno smoking classico o blu. D’obbligo in questo caso non trasgredire alle regole. Dunque scegliamo la camicia da smoking con i gemelli, il papillon e la fusciacca da mettere in vita. Tutto deve essere in linea con questo abbigliamento molto elegante, anche le scarpe ed i calzini.

San Silvestro in montagna o in villa per una festa glamour

Se la nostra idea di festeggiare l’arrivo del nuovo anno ci porta in uno chalet di montagna, l’abbigliamento dovrà essere adeguato.

Lo stile di un uomo si riconosce anche dai particolari. Sicuramente bisogna scegliere dei capi più caldi, come ad esempio cappotti o giacche in cashmere o vigogna. Sciarpe, cappelli e guanti non devono essere in stile natalizio, così come i maglioni che potranno comunque essere con fantasie stile norvegese. Meglio optare per accessori sobri o con colori diversi dal solito blu e grigio. Ad esempio si potrebbe seguire la tendenza indossando copricapo e scaldacollo del color Pantone 2023 oppure un intramontabile color borgogna.

Se partecipiamo ad una delle feste più glamour della città dovremo scegliere un outfit chic e sofisticato, magari strizzando l’occhio allo stile hipster. Pantalone scuro e camicia bianca sono d’obbligo, meglio se con preziosi gemelli. Se indossiamo un gilet sotto la giacca a due bottoni, potremmo osare la camicia da smoking senza cravattino.

Capodanno in casa senza rinunciare allo stile

Festeggiare in casa non ci esime dall’indossare un abbigliamento adeguato all’evento. Quindi come deve vestirsi un uomo la notte del 31 dicembre per non risultare inadeguato? Non c’è un dress code in questi casi e si è più liberi di dare spazio al proprio egocentrismo. Si può osare indossando delle snakers, occhiali modalioli o jeans, a patto che tutto sia abbinato senza lasciare nulla al caso. Se non fosse tutto ben studiato, si rischierebbe di risultare sciatti e di aver indossato la prima cosa che ci è capitata a tiro.