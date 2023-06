I 3 formidabili libri perfetti da leggere quest’estate che ci terranno compagnia mentre siamo in spiaggia

Quando si è al mare ci si vuole rilassare e, per farlo, non c’è niente di meglio che un’avvincente lettura. Ecco quindi 3 libri che adoreremo e che ci terranno compagnia in riva al mare.

L’estate è alle porte e l’aria di vacanza inizia già a farsi sentire. Per molti, l’idea di passare una giornata in spiaggia sotto l’ombrellone con un libro tra le mani è il massimo del relax. Ecco quali sono i 3 libri migliori da leggere quest’estate in spiaggia.

Iniziamo da un bestseller che ci terrà letteralmente incollati alle pagine

Uno dei bestseller degli ultimi anni, “Io prima di te” di Jojo Moyes è un romanzo romantico ed emozionante che non potrai lasciare fino a quando non avrai letto l’ultima pagina. La storia racconta di Louisa Clark, una giovane donna che, dopo aver perso il lavoro, è costretta ad accettare un lavoro come assistente di Will Traynor, un uomo paralizzato in seguito a un incidente.

Inizialmente i due personaggi sembrano non avere nulla in comune ma, con il passare del tempo, tra loro nasce un sentimento che li porterà a vivere un’avventura straordinaria. La bellezza di questo libro sta nella capacità dell’autrice di farci riflettere su quanto sia importante vivere a pieno la vita.

Se invece vogliamo qualcosa di più avvincente, ecco un altro consiglio

Per gli amanti dei thriller, “Il bacio della medusa” di Antonio Manzini è un libro che non deluderà le aspettative. La storia segue le indagini di Rocco Schiavone, un ispettore scostante e burbero che lavora nella sezione omicidi di Roma e che è costretto ad indagare su una serie di omicidi che sembrano avere a che fare con la mitologia greca.

La trama è avvincente e ben costruita e i personaggi sono molto ben delineati. Il libro è un mix perfetto tra suspense e azione, perfetto per chi vuole una lettura estiva ad alto tasso di adrenalina.

“La solitudine dei numeri primi” di Paolo Giordano è un altro bestseller degli ultimi anni. La storia racconta di due personaggi, Alice e Mattia, accomunati dal fatto di avere un passato difficile e di sentirsi “solitari” come i numeri primi. I due si incontrano per la prima volta in giovane età e si rincontrano nel corso degli anni, senza però mai riuscire ad avvicinarsi del tutto. Il libro è una riflessione sulla solitudine e sull’importanza delle relazioni umane.

La scrittura è delicata e coinvolgente e i personaggi sono molto ben caratterizzati. “La solitudine dei numeri primi” è un libro che non vi lascerà indifferenti. Quindi, ora sappiamo che questi sono i 3 formidabili libri perfetti da leggere in spiaggia quest’estate. Che siate amanti del romance, del thriller o della letteratura classica, troverete sicuramente un libro che vi appassionerà.