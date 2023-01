Ad un’ora da Roma la novità dei borghi più belli d’Italia, una perla troppo poco nota del Lazio

Il 2023 si apre con un nuovo tesoro laziale che entra nella prestigiosa lista dei borghi più belli d’Italia, la vetrina che tutela il patrimonio diffuso del nostro Belpaese.

Forse tra le destinazioni laziali è quella che gode di minor fama rispetto a quanta storia ha prodotto. Ma ci sono almeno 3 ottime ragioni per spostarsi dal caos della città ed entrare nella quiete della provincia di Viterbo per conoscere Ronciglione.

È ad un’ora da Roma la novità 2023 dei borghi più belli d’Italia da visitare per una fuga di almeno un giorno ed entrare in una dimensione alternativa ed affascinante.

Un’antica fucina a cielo aperto famosa non solamente per l’imperdibile Palio

Per descrivere Ronciglione si possono utilizzare 3 modi. Il primo è sfruttando la bellezza del centro: Ronciglione sorge arroccata su un grosso sperone di tufo alla base dei Monti Cimini. È alla confluenza di due ruscelli ed a poca distanza dal noto Lago di Vico. Le torri ed i palazzi di pietra si accalcano su questa arena naturale creando uno scenario impattante, anche perché tutt’attorno ci sono alberi imponenti a circondare l’area. Così Roncigliano si può visitare dall’alto o dal basso, godendo di un concetto di città che cresce nell’armonia dei luoghi. Consigliamo l’accesso tramite via Romana, da cui si possono contemplare i cosiddetti torrioni (la rocca) che difendevano l’ingresso in città.

Il secondo modo è quello di guardare alla storia di Ronciglione. Nata già con gli etruschi, una volta fu un centro molto potente ed industrioso, rinomato per le fucine ferriere e per le stamperie che hanno dato alla luce alcuni tesori antichi. Una storia che portò anche ad un triste epilogo, visto l’incendio appiccato dai soldati francesi in tutto il centro e che distrusse centinaia di edifici a fine ‘700. Ma Ronciglione ha ancora tanto di bello da offrire, così godiamoci una passeggiata tra le fontanelle (celebre quella degli Unicorni) ed i vicoli di pietra. Non dimentichiamo una visita al vicino Lago di Vico, una piccola delizia naturistica e che a fine luglio si anima per il celebre Palio di Vico.

Ronciglione non è di quei luoghi abbandonati e smarriti nel tempo. Ha un cuore pulsante pieno di sapori, gusti ed emozioni. Ogni anno si celebra un rinomato Carnevale pieno di colori e di allegria. A fine agosto invece si corre il celebre Palio di San Bartolomeo: a renderlo unico c’è l’estrema libertà dei cavalli, che corrono senza fantino su un percorso urbano rinascimentale. Un vero spettacolo che dimostra la vivacità di un luogo. La Tuscia è una regione storica piena di sorprese. Anche l’ambito culinario ci potrebbe sorprendere, tra i prodotti tipici troviamo le nocciole e le castagne, raccolte dai boschi che circondano la cittadina. Ma non perdiamo i tortorelli (una pasta tipica per la forma allungata da degustare immersi nel sugo o nel ragù), ed il pampapato. Nato per un gioco di parole con le squisite nocciole ma senza il pepe.

