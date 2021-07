Cosa serve per lasciare tutto e partire per cercare la propria libertà? Uno zaino certamente, qualche soldo se non si è abbastanza coraggiosi da partire senza, e sicuramene dei buoni modelli da seguire. Questi si trovano talvolta nella vita reale, ma più spesso nei libri e nei film. Per questo, ecco qui i 3 film da vedere assolutamente prima di partire per una vacanza all’avventura.

Into the Wild di Sean Penn

Per chi ha lo zaino già pronto per un’avventura nelle terre estreme, “Into the Wild” non è solo un film tra i tanti da vedere prima di varcare l’uscio di casa. C’è una buona probabilità, infatti, che sia stata proprio la visione di questo film a spingere una persona a prendere e cambiare la propria vita, o perlomeno a concedersi una boccata d’aria dalla società.

“Into the Wild” è ispirato alla storia vera di Christopher McCandless, che nel film assume lo pseudonimo di Alex Supertrump. Dopo la laurea, parte in solitaria per raggiungere l’Alaska. La colonna sonora è di Eddie Vedder, e non serve aggiungere altro.

Wild di Jean-Marc Vallée

Da molti definita la versione al femminile di “Into the Wild”, “Wild” è una storia di rinascita e di speranza. Protagonista è la giovane Cheryl Strayed, che dopo la morte della madre e alcuni problemi di droga decide di intraprendere un percorso alla ricerca di sé stessa.

Questo film è ottimo per chi esce da un periodo pesante e ha bisogno di sapere che stravolgere la propria vita e ricominciare è possibile. Inoltre, rispetto a “Into the Wild”, il finale è ben diverso, quindi vale la pena vederlo anche per conoscere quale sarà il destino di Cheryl.

I diari della motocicletta di Walter Salles

Indipendentemente dalle proprie convinzioni politiche, “I diari della motocicletta” è un film che vale assolutamente la pena vedere. La storia è ispirata ai diari di viaggio del rivoluzionario argentino Che Guevara, e narra del suo viaggio compiuto attraverso l’America Latina nel 1952 con il suo amico Alberto Granado.

La varietà di vicende presentate ben rappresenta buona parte di ciò che si può trovare in un viaggio all’avventura, a piedi o in sella alla propria motocicletta, nel caso del film rinominata “la Poderosa”.

Aver guardato i 3 da film da vedere assolutamente prima di partire per una vacanza all’avventura significa un po’ avere il patentino del vero viaggiatore, e un po’ essere pronti a tutto.