Questa buonissima frittata è il perfetto compromesso tra gusto e dieta

Ogni Regione ha le sue tradizioni culinarie, ma un piatto che è presente in tutte è proprio la frittata.

Questa preparazione è un piatto semplice e gustoso che spesso salva la cena e svuota il frigo. Ecco perché la tradizione lo ha portato fino ai giorni nostri.

Purtroppo, però, quest’ultima vuole che la sua cottura sia in padella e con molto olio. Ogni dieta tuttavia condanna i fritti e li esclude dai pasti.

Come fare ad introdurre una frittata nella dieta, senza sentirsi in colpa?

Ecco i consigli per questa buonissima frittata che è il perfetto compromesso tra gusto e dieta

Il primo consiglio molto utile in tutte le preparazioni, riguarda la qualità degli ingredienti. Questi ultimi devono essere freschi e di ottima qualità.

Il re della frittata è sicuramente l’uovo: scegliamolo di prima qualità, meglio se del contadino vicino a casa.

L’innovazione di questa buonissima frittata, che è il perfetto compromesso tra dieta e gusto, è rappresentata dalla cottura.

Quest’ultima non avviene in padella con un quantitativo esagerato di olio, bensì in forno, con solo un piccolo cucchiaino di questo ingrediente.

I vantaggi di questa cottura sono molti:

a) non si frigge:

b) aumenta il volume della pietanza;

c) la cottura rimane più uniforme;

d) i sapori non vengono coperti ma esaltati.

Oltre al già citato uovo, quali ingredienti aggiungere per ottenere questa buonissima frittata?

Il prezzemolo. Questo ingrediente deriva da una pianta medicinale. Usato nei piatti, impreziosisce, regalando il suo distintivo sapore, ogni pietanza. Inoltre ha proprietà drenanti: ottime in caso di dieta.

Il peperoncino. Ingrediente molto usato nella cucina del Sud Italia, con tantissime proprietà e che regala una veste nuova e frizzante ad ogni ricetta.

A questo punto ognuno potrà aggiungere gli ingredienti che avanzano nel frigorifero.

L’ultimo trucco consiste nel montare bene le uova, senza il sale, per rendere questa frittata buonissima.