Quando decidiamo di metterci a dieta senza andare dal medico specialista e senza seguire un regime alimentare prescritto possono sorgere delle problematiche. Le domande che spesso ci poniamo riguardano la quantità, la concessione di uno sgarro e l’attività fisica adeguata. Ma vediamo quali sono gli errori da non fare che incidono sul controllo del peso.

Ecco i 5 errori comuni che impediscono di perdere peso e vanificano gli sforzi

Ognuno di noi ha un metabolismo che varia da persona a persona ma ricordiamoci che anche alcune patologie possono ostacolare una dieta, specialmente se “fai da te”. Per esempio, chi soffre di iperinsulinemia non può mangiare determinati alimenti che possono sembrare “innocui”. Oppure chi soffre di obesità deve sapere che l’allenamento corretto per iniziare è il cardio-fitness e non i pesi. Per questo motivo è bene rivolgersi agli esperti che ci guideranno verso un percorso adatto a ciascuno di noi per notare i risultati futuri.

Il secondo errore è legato allo sgarro. Se ci concediamo una pausa durante la dieta perché invitati ad una cena o per via di un aperitivo, stiamo attenti a cosa mangiare dopo. Stare digiuni per compensare quel piccolo sgarro peggiorerà la situazione. Compensiamo con una proteina e con abbondante verdura. Lo sgarro ogni tanto ci sta per accelerare il metabolismo.

Il terzo errore comune è quello di pensare di abbuffarsi o mangiare cibo spazzatura dopo l’allenamento. Si pensa di aver perso calorie e bruciato i grassi per cui mangiare è consentito. Enorme errore. È consentito mangiare dopo l’allenamento ma sicuramente cibi salutari come la frutta, una proteina, uno yogurt.

Il quarto errore è quello di mangiare sempre gli stessi cibi. Dobbiamo diversificare tra l’ampia scelta di alimenti che la terra ci offre. Mangiare sano ed equilibrato, poco ma spesso.

Ultimo errore è quello di bere drink energizzanti che acquistiamo al supermercato dopo l’allenamento. Queste bibite contengono zucchero, per cui optiamo per l’acqua così da reintegrare i sali minerali persi. Ecco i 5 errori comuni che impediscono di perdere peso e vanificano gli sforzi.