Il lavoro agile non solo consente di espletare le proprie mansioni lontano dalle mura dell’ufficio ma ora permette anche di sfruttare occasioni imperdibili. Perciò chi si trova in questa condizione deve leggere fino in fondo l’articolo. Infatti i lavoratori da remoto trasferendosi in questi due Comuni pagheranno metà prezzo sull’affitto di casa.

Tante iniziative in Italia

Ora le proposte di lavorare in smart working si amplificano e parallelamente l’offerta si arricchisce anche di incentivi ghiotti come affittare casa ad un prezzo ridotto. Perciò molti stanno guardano le opportunità offerte dai comuni. Tra questi, quelli di Santa Fiora in Toscana e Rieti nel Lazio che hanno lanciato ufficialmente questa incredibile possibilità. Molti, allettati dadi trasferirsi per un certo periodo in questi due territori.

Conosciamo Santa Fiora

Il borgo di Santa Fiora è situato nella Val d’Oncia e rientra nella riserva naturale del Monte Amiata. Qui il Comune ha ipotizzato di far pagare l’affitto al 50% a chi scelga soggiorni di lunga durata, magari da due a sei mesi. I prezzi degli affitti nell’ameno borgo toscano non sono molto alti e trasferirsi lì vuol dire pagare un canone mensile minimo di circa 100 euro. Logicamente il Comune prevede di coprire l’altro 50%.

Questa iniziativa è stata apprezzata dai proprietari degli immobili non locati presenti sul territorio tanto è vero che subito hanno aderito. I lavoratori in smart working interessati a trasferirsi a Santa Fiora hanno a disposizione un portale per trovare il tipo di alloggio ideale. La scelta è veramente ampia: dai cottage in pietra fino a villette isolate dislocate sulle verdi colline.

Chi vuole vivere vicino Roma

Rieti, rispetto a Santa Fiora è più conosciuta, se non altro per la vicinanza alla Capitale. Ebbene qui il Comune ha intenzione di pagare l’affitto per tutti i lavoratori interessati a trasferirsi per un massimo di 6 mesi. L’offerta è simile a quello di Santa Fiora ma in più il Comune di Rieti non esclude di estendere i buoni d’affitto anche oltre il periodo indicato.

Il voucher prevede un importo mensile non superiore a 200 euro fino alla concorrenza massima del 50% della spesa sostenuta per l’affitto. Dunque i lavoratori da remoto trasferendosi in questi due Comuni pagheranno metà prezzo sull’affitto di casa.