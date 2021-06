Uno dei momenti più emozionanti per i futuri genitori è scoprire se si avrà un bimbo o una bimba. Ovviamente per avere una risposta certa bisogna affidarsi alla medicina. Saranno i nostri medici, dopo accurati test, a darci un responso esatto.

Durante l’attesa possiamo però divertirci provando 3 sorprendenti modi tradizionali per scoprire se il nascituro sarà maschio o femmina. Ovviamente non ci sono basi scientifiche dietro questi test. Possono però offrire l’occasione per divertirsi un po’!

La forma della pancia

Quasi tutti conoscono questo semplice test. Guardando al forma della pancia, secondo la tradizione, possiamo sapere se avremo un maschio o una femmina. Il bambino sarà maschio se la pancia è bella tonda e se è bassa. Se invece è alta e di forma più ovale si tratterà di una femmina.

Ma non solo. Secondo la tradizione è anche importante vedere dove si deposita il peso. Se solo sulla pancia, sarà un maschio. Se la donna prende peso in tutto il corpo, avrà una femmina.

Che voglie abbiamo?

Lo sappiamo bene, le donne in gravidanza soffrono di voglie improvvise di cibo. Può capitarci di trovarci in pieno inverno con una voglia pazza di anguria. In molti casi un partner amorevole cercherà di soddisfare il più possibili i desideri della donna incinta.

Non tutti sanno, però, che secondo la tradizione il tipo di voglie che abbiamo può predire il sesso del nascituro. Avrà una femmina chi desidera più cibi dolci come torte, biscotti e gelati. Se invece abbiamo voglia di cibo salato e di proteine avremo un maschio!

Il più divertente dei 3 sorprendenti modi tradizionali per scoprire se il nascituro sarà maschio o femmina

Questo terzo metodo è un vero e proprio test. Per effettuarlo bisogna munirsi di un cucchiaio e di una forchetta. Una persona, all’insaputa della donna incinta, dovrà nascondere le posate sotto due sedie diverse o sotto due cuscini su un divano.

Dopodiché la donna incinta potrà entrare nella stanza e dovrà scegliere dove sedersi. Se si è seduta sopra il cucchiaio avrà una bambina, se invece ha scelto la forchetta avrà un bambino.