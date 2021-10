Siamo nel mese di ottobre, atteso con trepidazione da molti bambini. Ormai da molti anni una tradizione di origini irlandesi, diventata famosa negli Stati Uniti d’America, ha preso piede anche in Italia. La festa tradizionale in questione è Halloween.

Nei negozi di giocattoli o di abbigliamento per bambini possiamo già trovare accessori e costumi terrificanti. Il tema è la morte con tutte le varianti più paurose. Abbiamo anche zucche finte, decorazioni a forma di fantasma e zombie, ragnatele appiccicose.

In questo articolo si possono trovare alcune ricette a base di zucca, ottime da inserire nel menù di Halloween. Per i bambini, però, il cibo più desiderato in quel giorno è il dolce. Tra le tante idee da realizzare c’è una golosa torta al cioccolato con crema al carbone vegetale perfetta per stupire non solo ad Halloween. Il cioccolato è gradito a grandi e piccini. Ha origini millenarie e possiede tante proprietà. La torta che realizzeremo potrà essere decorata in diversi modi adatti all’occasione.

Ingredienti per la torta

250 g di farina 00;

300 g di zucchero;

7 cucchiai di latte;

7 cucchiai di olio;

4 uova;

un pizzico di sale;

200 g di cioccolato fondente;

una bustina di lievito per dolci.

In una terrina sbattere tuorli e zucchero. Unirvi latte e olio, poi il cioccolato fatto sciogliere a bagnomaria e mescolare. Montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Unire al composto la farina con il lievito e sbattere il composto per sciogliere eventuali grumi. Versare in una teglia rettangolare imburrata e infarinata e cuocere in forno a 180° C per 45 minuti circa. Fare la prova dello stuzzicadenti per verificare la cottura.

Ingredienti per la crema

250 ml di latte;

3 tuorli d’uovo;

100 g di zucchero;

30 g di amido per dolci;

un cucchiaino di carbone vegetale.

Far sobbolire il latte. Sbattere a parte tuorli e zucchero e aggiungere a poco a poco l’amido e il carbone. Versare il composto nel latte e continuare la cottura mescolando di tanto in tanto.

Lapidi

biscotti secchi rettangolari;

120 g di zucchero a velo;

acqua ;

penna di colore nero per decorare i dolci (oppure glassa di cioccolato fondente).

Preparare la glassa sciogliendo lo zucchero in un po’ di acqua bollente. Intiepidita, potete versarla sopra i biscotti. In alternativa si può usare del cioccolato bianco fuso. Quando i biscotti si sono raffreddati, si può scriverci sopra R.I.P.

Farcire la torta con la crema tiepida. Sopra togliere col coltello tre o quattro rettangolini di torta e sbriciolarli di fianco il vuoto ottenuto. Posizionare la lapide nel lato corto del rettangolo.