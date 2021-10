La perdita dei capelli, sia nell’uomo sia nella donna, è una cosa che può far sentire a disagio. Questo soprattutto se accade in una età giovane. Il primo motivo per cui accade è sicuramente quello genetico, e purtroppo alla genetica non si scappa. Ma se perdiamo i capelli la colpa potrebbe essere anche di questi cibi che mangiamo, e a dirlo è sempre la scienza. Di fronte alla caduta dei capelli le proviamo veramente tutte: dalle fiale anti caduta agli shampoo miracolosi, passando per degli integratori. E poi arriva l’ultimo pensiero che è quello del trapianto dei capelli. Esiste quindi perché non prenderlo in considerazione.

Il progresso della scienza

Rispetto agli anni passati, oggi si sono fatti passi da gigante in avanti. Infatti molte volte non è necessario il trapianto, ma ci sono delle tecniche che permettono la ricrescita del capello. Esistono anche degli shampoo apparentemente miracolosi, come quello di Hims, brand che si occupa a 360 gradi della cura dell’uomo.

Se perdiamo i capelli la colpa potrebbe essere anche di questi cibi che mangiamo

Gli scienziati stanno approfondendo un altro studio. Infatti sembra proprio che l’obesità sarebbe collegata anche alla caduta dei capelli. Un’alimentazione ad alto contenuto di lipidi andrebbe infatti a colpire le cellule staminali dei follicoli piliferi, bloccandone il rinnovamento e portando poi alla caduta del capello. Questo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature. E ancora una volta si nota quanto sia importante una dieta sana, variegata e a basso contenuto di grassi.

Ogni anno le nostre cellule si rinnovano, ma con l’avanzare dell’età quelle dei follicoli sembra che non lo facciano. Lo studio è stato fatto sui topi e sembra che i topi che seguivano una dieta sana senza grassi avessero più peli. Quelli invece che seguivano una dieta ricca di grassi iniziavano a perdere i peli.

Quindi dato che avere una dieta a basso contenuto di grassi non fa solo bene ai capelli, ma lo fa a tutto il corpo, è la scelta più giusta da fare. Assumendo troppi grassi, infatti, si va incontro a problemi di obesità e poi di salute.

Prestiamo, dunque, più attenzione al cibo che mangiamo e ricordiamoci sempre che prevenire è meglio che curare. Ad esempio in questo articolo spieghiamo come fare dei cavolfiori deliziosi. In quest’altro invece come preparare una zucca da favola. Insomma le verdure non devono per forza essere noiose, ci sono moltissimi modi per cucinarle. Tutti assolutamente buoni.

Approfondimento

