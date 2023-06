Hai uno di questi videogiochi per Playstation 1 o 2? Nascondi un tesoro e non lo sai!

Milioni di persone nel Mondo e in Italia a cavallo tra fine anni ‘90 e 2000 hanno acquistato una Playstation 1 o 2. Probabilmente ce l’abbiamo ancora in soffitta con una buona quantità di giochi. Forse è il momento di riaprire il baule perché alcuni di questi potrebbero farci guadagnare una bella cifra. Vediamo quali e quanto valgono.

Da quando sono entrate nelle nostre case negli anni ’90, le console hanno fatto divertire milioni di persone in tutto il Mondo. Nel corso degli anni si sono evolute e oggi ci permettono di giocare a videogames che sembrano veri e propri film. Se abbiamo seguito questa evoluzione e non abbiamo buttato o regalato i giochi e le console più datate abbiamo fatto la scelta giusta. Quindi preparati perché se hai uno di questi videogiochi per Playstation 1 o 2 custodisci in casa una piccola fortuna. Vediamo quali sono e quanto valgono le versioni originali sul mercato dei collezionisti.

Una copia di Syphon Filter 3 per PS1 può farti guadagnare quasi 2mila euro

Giochi e videogiochi vintage hanno creato negli ultimi anni un mercato di tutto rispetto. Basti pensare che alcuni titoli per Atari o vecchie console Nintendo possono valere decine di migliaia di euro. Potremmo guadagnare invece una cifra vicina ai 2mila euro se abbiamo una copia di Syphon Filter 3 per Playstation 1.

In questo caso stiamo parlando della versione che ritraeva in copertina la bandiera USA sopra alcuni edifici in fiamme. L’uscita del gioco era prevista per settembre 2001 ma dopo gli attentati alle Torri Gemelle la casa di produzione decise di cambiarne la copertina. Alcune copie, però, erano già nei negozi e oggi fanno la fortuna dei loro possessori.

Gli altri giochi per Playstation 1 che valgono più di mille euro

Nelle nostre soffitte non ci sono soltanto vecchi cd rari, videocassette e oggetti vintage che potrebbero farci guadagnare. Potrebbero esserci anche titoli vintage per PS1 di notevole valore. Il primo si chiama LSD Dream Emulator ed è un vero e proprio viaggio psichedelico uscito nel 1998. Un videogame decisamente sui generis le cui poche copie esistenti ben conservate valgono più di mille euro.

Molto particolare, invece, la storia di Elemental Gearbolt. La versione classica non ha particolare valore per i collezionisti, mentre quella inglese sfiora i 300 euro. Ne vale molti di più, quasi 3mila, la special edition a forma di valigetta con pistola finta e scheda di memoria dorata.

Hai uno di questi videogiochi per Playstation 1 o 2? Cerchiamo Ocean Commander e Ibara

Si aggirano perle di notevole valore anche nel catalogo dei giochi per Playstation 2. Uno di questi è Ocean Commander e la probabilità che si nasconda nelle nostre case è notevole. Il gioco in versione PS2 è stato pubblicato solo nel nostro Paese e oggi una copia ben tenuta può valere fino a 300 euro.

Più raro da reperire è invece Ibara, sparatutto giapponese molto particolare. Se ai tempi dell’uscita l’abbiamo acquistato di importazione o ne abbiamo una delle poche copie europee, siamo fortunati. Oggi valgono più di 300 euro.