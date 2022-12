Altro che tombola, il gioco più redditizio è cercare questi oggetti vintage che valgono una fortuna

Nei giorni di festa ci si intrattiene in casa con giochi da tavolo adatti a tutti. La classica tombolata, il Monopoli, Risiko, Scarabeo e Taboo sono solo alcuni dei passatempo.

Ma c’è un gioco ancora più entusiasmante e redditizio che può stuzzicare l’interesse di molti. Spesso ci si ritrova nelle case dei nonni, luoghi ricchi di pezzi di storia della famiglia e pieni di cose accumulate negli anni. Può essere dunque molto emozionante cercare oggetti che possono far riaffiorare ricordi, stimolare il racconto di aneddoti e magari farci guadagnare tanti bei soldi.

Altro che tombola, il gioco che fa impazzire tutti è la caccia al tesoro di oggetti rari

Nei giorni di festa c’è del tempo a disposizione per mettersi a caccia dei pezzi più significativi. Si potranno riportare alla mente cose ignorate dai più piccoli e che gli adulti hanno accantonato. Ci metteremo alla ricerca di oggetti démodé che possono valere una fortuna. Antichi giradischi, vinili rari, radio risalenti all’Ottocento, bilance antiche sono solo alcune delle cose di cui dobbiamo metterci alla ricerca. Una bilancia a due piatti in ottone, ad esempio, corpo in ghisa e completa dei pesi originali può valere attorno ai 400 euro.

Quali sono gli oggetti vintage di valore e da collezione da cercare

Collezionisti e antiquari ci potrebbero offrire cifre da capogiro per oggetti che non immagineremmo mai possano essere così preziosi. Vinili introvabili possono avere un valore enorme. Basta pensare che il White Album dei Beatles è quotato attorno agli 800 mila euro.

Naturalmente ci sono anche vinili meno rari che però possono raggiungere cifre ragguardevoli. In soffitta potrebbero anche esserci videogiochi degli anni ’80 e ’90. Se da piccoli giocavamo con Gamma Attack della Atari potremmo incassare circa 50 mila euro. Ma anche alcune edizioni del Nintendo 1990 possono raggiungere un valore attorno ai 20 mila euro. I fumetti più ricercati sono quelli che hanno ispirato film e serie, come ad esempio Black Panther degli anni ’70 che arrivano a valere anche mille euro.

Salvadanai vecchi, orologi e gioielli: i collezionisti pagano a peso d’oro

A Natale altro che tombola, il gioco che dobbiamo fare per trascorrere ore divertenti è la ricerca di oggetti di valore tra le mura domestiche. Se troviamo in soffitta dei vecchi salvadanai, potremmo proporli a Mechanical Bank Collectors of America. Si tratta di un’organizzazione di collezionisti che sarebbe disposta a pagare per alcuni modelli anche 2.500 euro. Lo stesso si può dire per i gioielli vintage in buono stato. I collezionisti possono pagare anche 100 mila euro laddove ne riconoscano l’eccezionalità e la buona fattura. Anche gli orologi sono un must per gli antiquari. Sicuramente in ogni casa ci sarà un cronometro o una cipolla da far valutare.