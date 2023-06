Brucia i grassi senza fatica e perdi peso velocemente anche dopo i 50 anni: allenati come Jennifer Aniston

La prova costume si avvicina e non sai come perdere peso velocemente ma in modo sano? Possiamo prendere esempio dai Vip nazionali ed internazionali che fanno della bellezza e dello stare in forma il loro mantra. Oggi parleremo dell’allenamento messo in pratica dalla bellissima Jennifer Aniston. Se hai poco tempo per allenarti ma vuoi bruciare grassi velocemente e senza faticare troppo, ecco l’allenamento che fa per te.

La vita di tutti i giorni ci lascia poco tempo e voglia per allenarci. Famiglia, lavoro ed altri impegni affollano le nostre giornate e, una volta tornati a casa, spesso non riusciamo a trascinarci in palestra. Fortunatamente, non sempre allenamento fa rima con fatica e spesso bastano pochi minuti al giorno per stare in forma. Se il tuo obiettivo è dimagrire in vista della prova costume, qualche consiglio te lo dà la splendida Jennifer Aniston. Nonostante abbia già da un po’ superato i 50 anni, la stupenda attrice americana appare sempre in forma smagliante. Tuttavia, se credi che passi le giornate a fare durissimi allenamenti in palestra ti sbagli di grosso. Vuoi conoscere i segreti della celebre attrice di Friends? Continua a leggere l’articolo.

Brucia i grassi senza fatica in meno di un’ora: bastano 3 semplici esercizi per restare in forma

La bellissima attrice americana non ha mai fatto segreto delle sue abitudini per restare in forma. Yoga e pilates sono parte della sua routine quotidiana dallo scorso anno dopo un infortunio. Ciò nonostante, la Aniston ama lo sport e stare in movimento e proprio per questo ha ideato un allenamento chiamato 15 15 15.

Il numero 15 sono i minuti che la donna dedica a 3 attività cardio. Innanzitutto, si parte con lo stretching, attività indispensabile per evitare dolori e strappi muscolari. Dopo aver fatto 10 minuti di riscaldamento, si inizia con il metodo 15 15 15. Il primo esercizio è un quarto d’ora di pedalata sostenuta sulla cyclette. Il secondo è una sessione di ellittica, mentre il terzo esercizio è dedicarsi al tapis roulant. Questi esercizi sono intervallati da una pausa di qualche minuto.

Perché allenarsi come Jennifer Aniston funziona

Questo training aerobico funziona per diversi motivi. La prima è una questione psicologica: pensare di allenarsi per 45 minuti di fila rende il tutto più complicato. Porsi invece come obiettivo 15 minuti prima di passare all’esercizio successivo aiuta ad affrontare l’allenamento con uno spirito diverso. Si tratta di un allenamento che brucia i grassi senza fatica e fa sudare molto. Essendo diviso in tre step, l’allenamento risulta molto sostenibile anche da persone che non hanno particolare resistenza. L’affaticamento muscolare è basso e questo tipo di allenamento è perfetto anche per le over 50.

Infine, l’esercizio aerobico migliora l’umore perché rilascia endorfine ed è adatto anche per le donne in menopausa. Questo tipo di allenamento aiuta ad aumentare la densità ossea e a contrastare gli effetti della menopausa. Perché non provarlo?