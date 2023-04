Aprire una libreria caffè o una libreria per bambini: ecco 5 idee per guadagnare oltre ai libri

Idee per aprire una libreria caffè o una libreria per bambini-proiezionidiborsa.it

Per molti la pace è costituita da un buon libro e un caffè ma non ci nascondiamo che gli italiani leggono poco. Le librerie caffè sono un’idea scandinava molto gettonata così come le librerie per bambini.

Ci sono altre idee originali per guadagnare aprendo una libreria unendo quindi i proventi della vendita di libri con altri generi. Possiamo trarre spunto da alcune librerie originali. Scopriamole insieme.

Aprire una libreria: i libri di cucina a Nothing Hill

Nel pittoresco quartiere londinese ha sede una libreria davvero straordinaria: Books for Cooks. Pensate che la libreria ormai celebre in tutto il Mondo venne fondata nel lontano 1983 quando Nigella e Gordon Ramsay erano ancora un miraggio. La cucina negli anni ottanta non aveva certo l’importanza di adesso, figuriamoci quella britannica. Eppure un’infermiera londinese, Heidi Lascelles tentò l’impresa e creò in un piccolo negozietto il tempio dei libri di cucina. I libri provenivano da ogni parte del Globo e Heidi li spediva ovunque. Questo decretò presto il successo di Books for Cooks insieme ad un’altra innovazione. Negli anni novanta fu inaugurata nel retrobottega una cucina di prova dove le ricette venivano cucinate e testate.

Libreria con baby parking

Ricordate il magico film “C’è posta per te” con Mega Ryan e Tom Hanks? Le librerie per bambini dovrebbero essere valorizzate perché, come affermano tutti gli educatori, i libri stimolano la creatività. Per potenziare i profitti è possibile affiancare la vendita dei libri con l’attività di baby parking con personale specializzato nell’accudire i bambini. Ovviamente è possibile fissare una retribuzione oraria oppure una retta mensile. Ricordiamo che i locali adibiti a baby parking dovranno rispettare alcuni requisiti compresi i bagni formato bimbo. È inoltre possibile arire una libreria a carattere ibrido vendendo abiti o scarpe per bambini oltre a libri per l’infanzia.

La libreria della Natura di Milano

A Milano ha sede una libreria che da più di 30 anni è un prezioso punto di riferimento per gli amanti degli animali. In questo negozio si possono trovare volumi scientifici di etologia, libri illustrati e fotografici fino ai volumi che parlano dei nostri animali domestici. Il carattere tematico della libreria ne ha contraddistinto il successo di pubblico ed è ora sbarcata anche sul web.

Le piccole librerie con l’e-commerce comune

Si chiama Bookdealer ed è un progetto che ha preso vinta con la pandemia. Le librerie indipendenti e quelle di quartiere spesso non possono “sbarcare” il lunario con la clientela locale e su internet ci sono colossi come Amazon. Perché dunque non sostenere le librerie indipendenti acquistando su una piattaforma comune. Si può selezionare un titolo e scegliere la consegna con corriere, la consegna a domicilio di una libreria della zona oppure il ritiro in negozio. Uno strumento utile per sostenere le piccole realtà!

La libreria del mistero a Milford a Cincinnati

Una sola vetrina su una strada di un antico quartiere di Cincinnati, un edificio in pietra ed ogni libro immaginabile di thriller, gialli e appassionanti storie del mistero: questi gli ingredienti per un’affascinante libreria del mistero. Pensate che la libreria è gestita da volontari e lungo gli altissimi scaffali ci sono delle scatole con dei volumi gratuiti. Ecco un’altra libreria tematica che può intercettare un pubblico di lettori non più di nicchia.

Se il tuo sogno è aprire un negozio di libri ecco 5 idee oltre a quelle di aprire una libreria caffè o una libreria per bambini.