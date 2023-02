Da inizio anno tra quelli principali l’indice italiano è il migliore a livello mondiale con una performance di circa il 15%. Eppure c’è un settore che stenta ed è quello della Salute che ha guadagnato solo lo 0,3%. Va detto che anche a livello europeo questo settore stenta, anche se guadagna poco più del 6%. All’interno di questo settore, poi, ci sono azioni che stanno facendo molto peggio della media. Cosa fare con azioni che perdono il 10% mentre tutto intorno sembra lanciato verso una corsa inarrestabile al rialzo?

Quanto vale il titolo Diasorin?

Per quasi tutti i multipli di mercato considerati le azioni Diasorin risultano essere sottovalutate. Niente di eccezionale, stiamo parlando in un circa 30%, ma comunque indica delle potenzialità di crescita per i mesi a venire.Particolarmente elevato è il rapporto tra prezzo e fatturato. Da notare che questo parametro, che per Diasorin value 4,6x, non solo è superiore alla media del settore di riferimento, ma è elevato in assoluto.

Come riportato sulle riviste specializzate, invece, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione di circa il 60%.

Le raccomandazioni degli analisti e il dividendo

Secondo le raccomandazioni degli analisti il prezzo obiettivo medio, a seguito della discesa dei prezzi, esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 20%.

Per quel che riguarda il dividendo dobbiamo registrare che la società non è mai stata particolarmente generosa. Storicamente, infatti, il suo rendimento è rimasto intorno all’1%. Intanto, i vertici di Diasorin hanno confermato che l’eventuale dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) sarà staccato nel mese di maggio.

Cosa fare con azioni che perdono il 10% mentre il Ftse Mib guadagna circa il 15%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 9 febbraio a 118,30 euro, in ribasso del 2,27% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, le ultime due sedute di Borsa aperta hanno dato un brutto colpo alle speranze dei rialzisti. Con due sedute di fila al ribasso, infatti, l’incrocio rialzista è stato sventato e adesso si potrebbe assistere a un’accelerazione ribassista con obiettivo i minimi degli ultimi anni in area 110 €. Sotto questo livello poi si aprirebbe il baratro.

Per i rialzisti un ottimo segnale potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore al massimo recente in area 124 €.

