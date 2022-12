Quale Gratta e Vinci conviene comprare che sia più vincente di altri? La risposta è incredibile

Ogni giorno, milioni di persone comprano il Gratta e Vinci con la speranza di guadagnare euro. Non è semplice, però, e tanti, a furia di provarci, finiscono per cadere nella ludopatia. Quale Gratta e Vinci è più vincente di altri? Quale ci conviene comprare per andare sul sicuro? Ecco le risposte.

“Al posto del resto, mi dia un Gratta e Vinci da 3 euro”. Quante volte abbiamo pronunciato noi queste parole o abbiamo sentito farlo da altri. Perché la tentazione di una grattata è davvero forte per molti.

Facendo attenzione, però, al rischio ludopatia, sempre dietro l’angolo. Un po’ come quando si ascolta musica, esagerando, senza considerare i rischi per il cervello. Certo: tutti vorremmo sapere quale Gratta e Vinci comprare. Perché ci rimaniamo male quando non si vince. Esiste il Gratta e Vinci più sicuro e vincente di altri? Ecco la risposta.

Non è vero che i Gratta e Vinci sono tutti uguali ed ecco il perché

Va sfatato subito un mito. Non è vero che i Gratta e Vinci hanno tutti la stessa probabilità di vittoria. Ci sono alcuni Gratta e Vinci che sono effettivamente più vincenti di altri. Quale Gratta e Vinci conviene comprare che sia più vincente nel 2022? In Speed Cash 1 biglietto ogni 7,55 è vincente, mentre Le ricchezze di Eldorado è 1 ogni 6,44. A marzo, era uscito Sfinge d’Oro con probabilità di vittoria di 1 biglietto ogni 6,84. Va peggio con Frutti Ricchi che è vincente 1 ogni 9,55 biglietti.

Vediamo gli altri. 500 Speciali? 1 biglietto ogni 8,77 è vincente. Leggermente peggio è Crucijolly, con 1 ogni 8,85. Interessante è Il Re Vincente: ha 1 ogni 6,80 biglietti vincenti. Ad agosto è uscito Fai 13, ovvero 1 biglietto ogni 7,91 che vince premi. Vediamo le percentuali degli ultimi 4 Gratta e Vinci usciti nel 2022. Sperando di azzeccare quello che ci possa permettere, magari, di comprarci un biglietto aereo e partire, sfruttando dei trucchi per pagarlo meno.

Ecco le altre percentuali di vittoria con i Gratta e Vinci usciti nel 2022

Super Numerissimi, ad esempio, ha 1 biglietto ogni 7,69 vincente. A novembre, ne sono usciti altri due. Il primo è Magico Natale che ha probabilità di vittoria di 1 biglietto ogni 8,55. L’altro, invece, Ricco Natale, è quello con la probabilità più interessante: “appena” 1 biglietto ogni 6,39 è vincente.

L’ultimo ad essere uscito è Buon 2023 con 1 biglietto ogni 8,82 che fa vincere. Bisogna ricordare che queste probabilità si riferiscono a premi superiori al costo della giocata. Dove, cioè, il giocatore non si limiti solo a rivincere quello che ha giocato, ma qualche euro in più.

Quale Gratta e Vinci conviene comprare che sia più vincente lo abbiamo visto, ma attenzione a questo errore

Come visto, dunque, i Gratta e Vinci non sono tutti uguali. Ce ne sono di più vincenti. Va, però, precisato un aspetto fondamentale. Dire che 1 biglietto ogni 6,39 è vincente, come in Ricco Natale, potrebbe farci cadere in errore.

Ovvero, pensare che comprando 7 biglietti di fila di Ricco Natale, si vincerà di sicuro. Non è così. È del tutto casuale. Magari, i 7 potrebbero essere tutti vincenti, oppure non avere nemmeno un Gratta e Vinci vincente. Si parla di dato generale. La distribuzione dei premi è del tutto casuale.