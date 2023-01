Hai mai provato a risparmiare e guadagnare con i 2 sistemi che stanno spopolando nel Mondo? Eccoli!

Ognuno di noi oggi è un Ministro delle Finanze, perché far quadrare i conti di casa è sempre più difficile, ma oggi qualche consiglio te lo diamo noi.

Se hai del tempo libero e hai a cuore il bilancio domestico, allora seguici in questo viaggio che potrebbe farti risparmiare, ma anche guadagnare. Ricordandoti anche però di leggere sempre bene gli eventuali contratti e non anticipare nulla del tuo denaro, perché le truffe sono sempre dietro l’angolo.

Aspetta almeno 3 settimane prima di acquistare

Se vuoi fare un regalo, ma non hai urgenza. Se devi acquistare qualcosa per la casa, ma non è strettamente necessario, aspetta l’occasione. Secondo un recente sondaggio americano, dovresti attenerti alla regola delle 3 settimane. Metti di essere sul web e stai pensando di fare shopping. Hai visto qualcosa che ti interessa davvero, ma costa troppo. Allora inseriscilo nel carrello e aspetta. Magari, inserisci anche il sistema di avviso automatico per l’articolo che vorresti comprare. Potresti ritrovarti entro 3 settimane con il prodotto che vorresti comprare scontato. Per la partenza di un’offerta, per qualche combinazione fortunata, o, anche perché il venditore del web ha deciso di svendere la merce. Secondo gli americani questo sistema funziona davvero. Rispetto all’acquisto immediato, potresti risparmiare anche il 20%. Come accade anche con certi voli che ti portano in bellissime destinazioni a prezzi mai visti.

Hai mai provato a risparmiare e guadagnare con i 2 sistemi che stanno usando in molti Paesi?

Forse sei già iscritto, magari ancora no, ma potresti pensare al sistema di “cash back” per i tuoi acquisti. Nato quasi per caso, questo efficace ed efficiente sistema di ritorno del denaro sta spopolando anche in Italia. Sono sempre di più i negozi e le attività commerciali che lo applicano, con la semplice iscrizione e una tesserina che permette di recuperare una percentuale di denaro speso. Dai pet food ai distributori di benzina, di siti di prenotazioni agli alberghi, il sistema di “cash back” è sempre più in voga anche in Italia. Percentuali di ritorno su carta di credito e conto corrente che arrivano anche al 5% in alcuni casi. Tantissime le piattaforme online disponibili e consultabili per attivare questo servizio, spesso sponsorizzato anche dal negozio sotto casa. Un bel modo di aiutare anche il commercio al dettaglio.

Newsletter sì, newsletter no

Eccoli, ma ricordati anche di iscriverti alle "newsletter" gratuite di supermercati e discount, per avere sempre a portata di mano sconti e offerte per risparmiare e guadagnare! Se stai programmando un fine settimana per San Valentino, potrebbe essere il momento giusto!