Lavorare e guadagnare a Bologna a tempo indeterminato anche senza laurea o diploma? Ecco 100 posti

Per alcuni professionisti del settore sanitario, l’ASP Città di Bologna offre una potenziale occasione d’inserimento lavorativo a tempo indeterminato. L’Ente emiliano, infatti, è alle prese con il rafforzamento dell’organico. Vediamo allora quali sono i profili ricercati, i termini e i requisiti di candidatura.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio è apparso l’estratto di un nuovo bando di concorso per titoli ed esami. L’ASP (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) Città di Bologna cerca infatti 100 Operatori Socio-Sanitario (OSS), da assumere a tempo indeterminato. La categoria di inquadramento è la B3 e il testo ufficiale prevede una riserva del 30% dei posti disponibili in favore dei volontari militari.

Dunque, per lavorare e guadagnare a Bologna a tempo indeterminato anche senza laurea o diploma e in linea con i requisiti, arriva un’occasione da cogliere al volo.

I requisiti di ammissione alle selezioni

Il bando prevede che i candidati siano in possesso dei requisiti generici e specifici di ammissione alle selezioni.

Tra i primi troviamo la maggiore età e la cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE e non, ma in linea con le norme di Legge in materia. Poi, l’assolvimento degli eventuali obblighi di leva, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego assoluta e incondizionata.

Ancora, immunità da interdizione dai pubblici uffici e da destituzione da pregressi impieghi pubblici. Assenza, infine, di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso una P.A.

I requisiti specifici attengono alla formazione del candidato. Si richiede anzitutto la licenza di scuola media o comunque l’assolvimento dell’obbligo scolastico. In secondo luogo occorre possedere l’attestato professionale OSS (Operatorie Socio Sanitario) rilasciato dalla Regione Emilia Romagna. Oppure un attestato equivalente rilasciato da un Ente di altra Regione.

Infine, si richiede un’adeguata conoscenza tanto della lingua inglese quanto dei più comuni applicativi informatici.

Per lavorare e guadagnare a Bologna a tempo indeterminato anche senza laurea o diploma arriva la selezione per 100 operatori OSS

La partecipazione al concorso richiede l’obbligatoria iscrizione online del candidato sul portale dell’ASP Bologna. Le istanze di partecipazione, infatti, andranno inviate solo in remoto entro la mezzanotte del 13 febbraio. Al riguardo, l’art 3 del testo ufficiale dettaglia quali sono i passaggi da seguire per presentare la domanda e come compilare le varie sezioni.

Ricordiamo infine che ai partecipanti è richiesto il versamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuare solo tramite PagoPA.

La procedura di selezione dei candidati

Sul portale istituzionale di ASP Città di Bologna verranno pubblicate le date di svolgimento delle prove, con relative sedi e modalità di svolgimento delle stesse.

Ad ogni modo il bando prevede che gli esami consisteranno in una prova scritta e una orale (massimo 40 punti ad ogni prova). Nel primo caso sono previste domande a risposta multipla e/o sintetica nelle tematiche a carattere socio-sanitario dettagliate al bando. Oppure, o in aggiunta, in una simulazione o soluzione di casi di natura d teorico-pratico.

I candidati che supereranno l’esame scritto (almeno 28 punti su 40 disponibili) ritroveranno queste materie anche alla prova orale. In aggiunta la Commissione appurerà le conoscenze linguistiche ed informatiche del candidato. I restanti 20 punti (massimi) sono attribuiti in base alla valutazione dei titoli.

Per tutti gli eventuali dubbi o dettagli si invita il Lettore interessato a consultare integralmente il bando ufficiale.