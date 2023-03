Scattare belle foto con il telefono? C’è una soluzione a cui pochi pensano e che funziona bene

Gli smartphone odierni hanno raggiunto un livello di qualità fotografica che era difficile da aspettarsi qualche anno fa. Non si può, però, certo dire che un’immagine catturata con il cellulare sia totalmente equiparabile a quella di una macchina professionale, Soprattutto agli occhi di un esperto. Vale, però, la pena essere a conoscenza di piccoli trucchi che possono essere utili nella vita quotidiana.

L’avvento della fotografia digitale ha un po’ cambiato il modo di vedere le foto. Una volta erano sporadiche, ora sono continue e molte faticano ad avere un significato importante. Il rovescio della medaglia è che, grazie agli smartphone odierni, si riescono ad immortalare tanti movimenti.

Scattare belle foto con il telefono? Molti si affidano solo al “punta e scatta”

Alcune esigenze richiedono particolari funzioni. Diverse di queste sono già contemplate dai dispositivi che si utilizzano quotidianamente, ma non tutti ne sono a conoscenza. Questo perché l’utente medio tende ad utilizzare quello che in gergo si chiama “punta e scatta”.

Si fa riferimento all’azione di aprire la fotocamera dello smartphone e schiacciare il pulsante per fotografare. Questo fa sì che, in un certo senso, non si utilizzi tutto il potenziale che soprattutto i dispositivi più evoluti hanno.

Molti, ad esempio, potrebbero sapere che il proprio telefono offre la possibilità di fare scatti grandangolari. Si fa riferimento alla capacità di allargare il più possibile la “visione” che si ha con l’obiettivo rispetto ad una scena.

Un consiglio quando c’è una necessità specifica

Potrebbe, però, non bastare se, ad esempio, c’è da fotografare un oggetto molto alto. Si ponga, ad esempio, la possibilità che ci si trovi in vacanza e si voglia fotografare una torre che magari fa da sfondo ad un soggetto.

Se questo accadesse, si potrebbe tranquillamente andare a beneficiare della funzione “Panorama”. Quella che, per intendersi, dopo essere attivata consente di fotografare un orizzonte molto ampio, muovendo semplicemente il telefono in maniera orizzontale. Un po’ come se catturasse più foto, le unisse e desse vita ad un’unica fotografia particolarmente “ampia”.

In molti telefoni muovendosi verso l’alto, anziché in maniera longitudinale, si ha la possibilità di utilizzare questo principio di funzionamento in verticale. Si riesce, cioè, ad avere la capacità di fotografare oggetti molto alti, unendo più foto grazie alla modalità panoramica.

I telefoni non sono tutti uguali

Una soluzione quasi elementare, ma a cui non tutti pensano e che si potrà utilizzare quando si avrà la necessità.

La tecnologia rappresenta ormai un fattore significativo della quotidianità, ma non tutti ne hanno una conoscenza approfondita nell’uso. Tant’è che non sono pochi coloro che, ad esempio, non conoscono utili scorciatoie che i computer riservano.

Lo stesso si può dire rispetto a funzioni che possono aiutare chi vuole scattare belle foto con il telefono. Piccoli trucchetti che, ovviamente, non renderanno gli scatti paragonabili a quelli di un professionista, ma che aiutano. Senza dimenticare che diversi modelli di telefono (ed anche con differenti costi) danno risultati spesso diversi.