3 ricette con le carote per cucinarle in modo facile e veloce come veri chef

Le carote sono un ortaggio delizioso da provare in decine di modi diversi. Non è necessario avere grandi doti culinarie per riuscire a prepararle al meglio tra dolce e salato.

Le carote sono un alimento salutare che non dovrebbe mai mancare nella dispensa, specialmente quando è di stagione. Alla facilità di coltivazione sia in vaso che in piena terra si associano una moltitudine di modi per cucinarle. Non solamente minestroni, le carote possono anche essere sfruttate per realizzare dolci e contorni molto interessanti. Sui social, come Instagram, si trovano moltissimi profili dedicati alla cucina. Da Cucina Botanica a Benedetta Rossi per gli amanti della cucina non c’è che l’imbarazzo della scelta. Oggi si vedranno 3 idee per portare le carote in tavola in modo alternativo e super gustoso.ì

3 ricette con le carote per cucinarle in modo facile, tra queste una torta deliziosa

Una prima idea, perfetta per la colazione, è la torta di carote. Bastano davvero pochi ingredienti per portarla in tavola, delle carote, mandorle, latte e zucchero. Dopo aver tritato carote e mandorle unirle allo zucchero lavorato con olio e latte. Si dovranno poi aggiungere farina, lievito e, a piacimento, delle gocce di cioccolato. Da ultimo mettere a cuocere in forno a 180 gradi per circa 45 minuti.

Carote gratinate

Le carote, come altri ortaggi, saranno perfetti anche gratinate. Per realizzare carote gratinate in modo semplice e veloce sarà sufficiente tagliare le carote a pezzetti sottili. Sistemarle in una pirofila e condirle con pepe nero, sale e olio EVO. Aggiungere, poi, del. Il tutto da fare cuocere circa mezz’ora in forno preriscaldato a 160 gradi. Una volta pronte servirle in tavola e gustarle una volta leggermente raffreddate. Per una ricetta più leggera si potranno cucinare senza formaggio ed evitando di abbondare con l’olio.

Carote in padella

Per chi non ha voglia o non possiede il forno l’idea sarà quella di cucinare le carote in padella. Un contorno buono e salutare da abbinare a carne o pesce. Dopo aver pulito le carote tagliarle a pezzettini e metterle a cuocere in padella insaporite con un filo d’olio EVO, sale e pepe. Una volta pronte potranno essere consumate da sole o in abbinamento ad un secondo. Ecco 3 ricette con le carote per cucinarle in modo facile e veloce.