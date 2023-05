Fortuna a palate per Toro e Bilancia: ecco 5 segni che si daranno alla pazza gioia a maggio

L’eclissi di Luna del 5 maggio porta una ventata di fortuna ai segni che sapranno affrontarla di petto. Cambiamenti, nuovi incontri e fortuna da vendere per questi segni al top nella prima settimana. Scopriamo insieme come se la passeranno e cosa le stelle hanno in serbo per loro!

Finalmente un cambio di rotta dopo dei mesi a dir poco sfortunati per tutto lo zodiaco. L’eclissi di Luna piena in arrivo nel weekend è una delle più forti e venerata in molte culture. È così importante che nella cultura buddista ha un nome preciso, wesak. Ma cosa simboleggia e come influenzerà i segni più fortunati di maggio? Porterà soldi, amore o un nuovo lavoro?

Fortuna a palate per Toro e Bilancia, che vivranno giorni magici

I due segni che beneficeranno maggiormente da questo evento astrale saranno Toro e Bilancia. La Bilancia finalmente recupera terreno nella gara del Mondo astrologico dopo mesi di grande incertezza. È da febbraio che non si trova sul podio dei segni più fortunati della settimana. L’umore è ancora un po’ nero, ma nella seconda settimana di maggio finalmente ritroverai il sorriso. Grazie a cosa? Un incontro inaspettato porterà un po’ di pepe nella tua vita amorosa, ed era anche ora!

Il Toro è il grande protagonista del momento, tra compleanno in vista e Luna favorevole. Se questo è il tuo segno tieniti pronto, non sei abituato a tutta questa gioia e fortuna. Una bella vincita potrebbe farti realizzare il sogno di acquistare quell’oggetto che desideri da tempo. Un’auto, una moto, una casa, chi può dirlo? Ritroverai anche la passione con il partner che si è un po’ affievolita in questi mesi, fuochi d’artificio in arrivo!

Anche Cancro, Gemelli e Vergine ne vedranno delle belle

In terza posizione troviamo il Cancro, grande casanova che vedrà cadere tutti o tutte ai suoi piedi. Chi l’ha detto che anche una donna non può essere una rubacuori? Dopo la delusione di una storia finita è il momento di darsi alla pazza gioia e divertirsi con gli amici. Perché no, un bel viaggio da sola o in compagnia con una nuova fiamma è l’ideale per divertirsi. Scegli una meta esotica come un’isola, anche se sei al verde ci sono posti belli ed economici da visitare.

Per finire troviamo Gemelli e Vergine, meno fortunati degli altri ma che non potranno affatto lamentarsi. La vita frenetica degli ultimi mesi vi ha tolto del tempo per le vostre passioni. Finalmente avrete un po’ di pace e tempo per concentrarvi su ciò che amate di più. Le finanze migliorano, gli investimenti iniziano a dare i loro frutti ed è il momento di raccoglierli. Quindi questo mese di maggio porterà fortuna a palate per Toro e Bilancia e qualche altro segno favorito dalle stelle. Tra questi segni c’è anche il tuo?