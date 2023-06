Hai a casa una di queste monete? Sei fortunato: valgono oro e potresti guadagnare più di 4.000 euro

Per motivi che a noi possono sembrare inspiegabili e sono sconosciuti, alcuni oggetti hanno un grande valore. I collezionisti sarebbero disposti a pagare una vera fortuna per le cose più disparate. Francobolli, vecchie radio, computer e monete sono tra i più ricercati. Con questo articolo, ci dedichiamo proprio alle monete e in particolare a tre esemplari che potrebbero farti guadagnare un mare di soldi.

La nostra generazione è sommersa dagli oggetti. La nostra cultura ci spinge ad accumulare e conservare un mucchio di cose come libri, cd e molto altro. Ne consegue che le nostre case siano piene spesso di cose inutili. A volte, al contrario, nelle nostre abitazioni si nascondono dei veri e propri tesori che per i collezionisti hanno un valore a dir poco inestimabile. Con il passaggio da lira a euro, moltissimi di noi hanno voluto conservarne qualche esemplare. Molte sono monete qualunque, mentre altre per svariati motivi possono avere un grandissimo valore. Oggi con questo articolo vogliamo svelarti che tre monete che potresti avere in casa potrebbero letteralmente cambiare la tua giornata. Vuoi saperne di più? Allora continua a leggere per scoprire se è il tuo giorno fortunato!

Hai a casa una di queste monete? Sono vecchie e hanno un grande valore: corri a vedere se le hai!

Partiamo da una 10 lire: te la ricordi? Si tratta di una moneta d’argento e molto probabilmente in casa ne hai ancora qualcuna. L’edizione coniata dal 1946 al 1950 è chiamata Pegaso ma anche Olivo. Il motivo è molto semplice: essa raffigurava un ramoscello d’ulivo sul fronte, mentre sul retro un cavallo alato e la scritta “Repvbblica Italiana”. Nel 1947, di questa moneta ne furono riprodotti soltanto 12.000 esemplari. Questo particolare la rende tra le più ricercate e di valore tra le vecchie lire. Infatti, un collezionista potrebbe pagarla anche più di 4.000 euro.

Un’altra moneta dal valore molto interessante è la 5 lire dell’anno 1946. Probabilmente ricordi la versione più recente di questa moneta, ovvero quella che raffigura un delfino. La prima versione, ovvero quella più datata, aveva rappresentato un grappolo d’uva. Essendo un esemplare molto raro, se ben conservato può valere anche 1.200 euro.

Questa moneta da 2 euro ha un grande valore: ce l’hai?

Hai a casa una di queste monete? Se non hai più lire nei tuoi cassetti, non disperare. Devi sapere che ci sono anche degli euro dal valore molto interessante. Nel 2007, il Principato di Monaco ha coniato soli 2.000 esemplari di monete da 2 euro in onore di Grace Kelly. Proprio in quell’anno ricorreva il 25esimo anniversario dalla scomparsa della Principessa di Monaco.

Questa moneta molto ricercata dai collezionisti può valere anche 2.500 euro. Che cosa stai aspettando? Una piccola ricerca nei cassetti potrebbe regalarti tanta gioia e qualche soldo in più.