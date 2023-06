Chi ama la montagna non potrà perdersi questo percorso di trekking sul Lago di Lecco a un’ora da Milano

Chi ama la montagna non potrà perdersi questo percorso sui Piani D'Erna-No machine-readable author provided. Pytt assumed (based on copyright claims)., Public domain, via Wikimedia Commons

Ecco l’itinerario da scegliere per una gita domenicale in compagnia a metà tra monti e lago, una vera chicca da non perdere.

È arrivato il momento dell’anno in cui non si può più perdere tempo stando in casa. Là fuori ci sono così tanti luoghi meravigliosi da scoprire e ogni momento è quello giusto per prendere e partire. Anche senza fare troppi chilometri da Milano, potremo raggiungere una meta a dir poco paradisiaca, in vetta al Monte Resegone. Chi è amante della montagna non potrà assolutamente perdersi questa chicca meravigliosa, con una vista incredibile sul Lago di Lecco.

Il punto di partenza di quest’escursione saranno i famosissimi Piani d’Erna, una località immersa nel verde, in cui ci si può divertire con diverse attività. C’è chi decide di prendere il sole, chi vorrà mettersi alla prova con il Parco Avventura e chi si godrà qualche momento di relax al punto di ristoro presente in zona. Ma come raggiungere questo posto? E cosa vedere? Scopriamolo subito insieme.

Chi ama la montagna non potrà perdersi un fantastico percorso di trekking adatto agli escursionisti più esperti e non solo

Come trasformare una normale domenica in un giorno davvero spettacolare? Basterà organizzarsi per questa scampagnata meravigliosa in mezzo alla natura. In particolare, oggi daremo un bel suggerimento a chi abita a Milano e provincia. Durante il fine settimana, infatti, la tendenza di molte persone è quella di salire in auto e andare verso mete verdeggianti, alla ricerca di un po’ di relax. Tra le mete più belle che potremo scegliere, ci sono anche i Piani d’Erna. Questa volta non ci troviamo sul Lago di Como, ormai scelto da tanti Vip come Chiara Ferragni, ma su quello di Lecco. Da qui potremo prendere la funivia, che in soli 5 minuti di tragitto ci porterà ai Piani d’Erna.

Da questo punto in avanti, poi, partiranno diversi sentieri, alcuni adatti a escursionisti più esperti, altri meno. Logicamente, se non siete troppo allenati, vi consigliamo di scegliere il percorso meno ripido, che fa un giro “ad anello” intorno alla montagna. Oltretutto è sempre bene fare attenzione ai casi in cui sarebbe meglio evitare le escursioni ad alta quota.

Il Mondo ai nostri piedi

Una volta terminato il sentiero di trekking, arriveremo fino al rifugio della zona, in cui potremo assaggiare piatti tipici di montagna, come i secondi di polenta, ma anche piatti di pasta al ragù o zuppa di legumi. Qui saremo finalmente giunti in vetta al monte Resegone, esattamente a 1.860 metri sul mare. La vista sarà impareggiabile, poiché intorno a noi si staglieranno bellissime montagne verdeggianti, e non solo.

In lontananza potremo anche scorgere il lago, uno specchio d’acqua blu che farà sembrare il paesaggio un vero e proprio quadro. Ecco perché chi ama la montagna non potrà perdersi uno spettacolo simile.

Consigli per viversi al meglio l’escursione

Per viversi questa giornata al meglio, suggeriamo di indossare scarpe da trekking e abbigliamento termico. Se durante il percorso sembrerà che faccia caldo, in vetta sarà meglio avere a disposizione una felpa.