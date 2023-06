Pasta fredda al tonno o insalata con il salmone: scopri le ricette per colorare la tua estate

Per rendere più piacevole il pranzo in ufficio, prova queste ricette perfette anche quando hai il frigorifero vuoto.

Oltre all’insalata di riso, un altro piatto che spesso diventa protagonista della stagione estiva, e non solo, è la pasta al tonno. È conosciuta per antonomasia come la pasta degli studenti fuori sede perché è veloce e a prova di principiante. Inoltre, è la carta perfetta da giocarsi quando gli ingredienti in frigo scarseggiano, ma vuoi qualcosa di più di una semplice pasta in bianco. Puoi usare sia il tonno in scatola che quello fresco e va bene qualunque formato di pasta: penne, maccheroni, spaghetti, trofie o fusilli. E, se avanza, vietato lo spreco: riciclala come schiscetta per il pranzo del giorno dopo in ufficio.

A tal proposito, un’alternativa ugualmente gettonata in questo periodo per la pausa a lavoro è l’iconica insalatona estiva. Anche in questo caso, facile e veloce sono le parole d’ordine: attenzione però a inserire anche la giusta dose di proteine. Hai l’imbarazzo della scelta tra carne, pesce o uova per rendere la tua bowl nutriente al punto giusto. Tuttavia, che si tratti di pasta fredda al tonno o insalata con il salmone, il rischio è quello di fossilizzarsi su una singola ricetta. Di conseguenza, il piatto ti viene a noia e ti perdi nel classico interrogativo del “cosa cucino?”. Per evitare questo spiacevole inconveniente, ecco alcune idee per preparare questi piatti in modo sempre originale e gustoso.

Non la solita pasta al tonno

La prima immediata opzione per arricchire e rendere dunque più saporita la pasta al tonno è quella di aggiungere delle verdure. E se hai già sperimentato la combinazione con le zucchine, perché non provi quella con melanzane e peperone verde? Usa la pasta integrale e finalizza il piatto con pepe, cipolla e prezzemolo.

Se invece ti piacciono i sapori meno decisi, punta su una pasta al tonno con robiola e avocado: te ne innamorerai al primo assaggio! Inoltre, qualora volessi preparare questo tipo di pasta per la cena in famiglia, prova le mezze penne con tonno fresco scottato. Un piatto dal sapore mediterraneo, da guarnire con pomodorini, olive verdi e taggiasche.

Pasta fredda al tonno o insalata con il salmone: tutte le ricette che non conosci

Dopo aver visto le variazioni sul tema della pasta al tonno, passiamo a quelle per dare una ventata d’aria fresca alle insalatone. Consigliatissima appunto l’aggiunta di salmone: ricco di vitamina D e grassi buoni Omega 3, è il nutriente perfetto per la tua insalata. In ogni caso, anziché abbinarlo sempre e solo ad avocado o fiocchi di latte, sperimenta nuove combinazioni. Per prima cosa, non usare sempre lo stesso tipo di insalata, ma varia tra iceberg, lattughino o misticanza.

Per quanto invece riguarda il resto degli ingredienti, potresti rimanere piacevolmente sorpresa dall’abbinamento salmone e kiwi. Oppure, ancora, prova il radicchio con salmone affumicato, yogurt bianco e aceto balsamico: non riuscirai più a farne a meno. A questo punto, non resta che mettersi ai fornelli: pronta a scoprire la tua prossima ricetta preferita?